"Нема таких грошей": російську Wildberries очікує велика хвиля банкрутств — Reuters

Один з найбільших маркетплейсів РФ Wildberries намагається втриматися "на плаву" після низки знищених складів. Наразі приблизні оцінки втрат оцінюють в дев'ятизначну суму.

Водночас у Кремлі відверто говорять, що наразі ситуація для компанії буде ставати винятковою гіршою. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Співрозмовник вказав, що компанію буде очікувати хвиля банкрутств. Наразі приблизні оцінки втрат оцінюють в дев'ятизначну суму.

"Ні в кого немає таких грошей, щоб підтримати продавців. Йдеться про сотні мільярдів рублів", — сказало джерело.

Проблема ускладнюється тим фактором, як вказує ЗМІ, що значна частина продавців на Wildberries зареєстровані як індивідуальні підприємці (ІП). А за російським законодавством такі особи відповідають за борги власним майном.

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Влада РФ наразі обговорює пакет підтримки для продавців, однак він не передбачає прямих виплат постраждалим. Розглядаються кредитні канікули, пільгові кредити та податкові послаблення — проте наскільки швидко держава зможе допомогти продавцям, яким гроші на виплату боргів потрібні вже зараз, залишається невідомим.

Раніше Фокус повідомляв, що втрати Wildberries перевищують понад $3 млрд. Наразі оціночні збитки продавців уже наближаються до 280 млрд рублів, а постраждалих можуть бути сотні тисяч підприємців.

Згодом стало відомо, що Wildberries будує склад на 260 тис. квадратів у Казахстані. Російська компанія втратила 20% складів після серії ударів дронів Сил оборони, однак вирішила перенести логістичні приміщення на територію Казахстану, встановили розслідувачі.