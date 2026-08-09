Договорились, но не совсем: Иран объяснил, почему Ормузский пролив до сих пор остается закрытым

Власти Ирана заявляют, что соглашение с Оманом о контроле над Ормузским проливом уже близится к заключению, однако одного этого недостаточно для полного возобновления движения по этой водной артерии. В то же время ОАЭ сообщили об очередном ударе Ирана по судну в этом районе.

Договоренность между Ираном и Оманом по поводу пролива считается крайне важной для заключения более широкого соглашения о прекращении войны. Ведь Тегеран фактически взял под контроль ключевой маршрут экспорта энергоносителей, сообщает Reuters.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран и Маскат "очень близки" к заключению соглашения о новом маршруте судоходства через пролив, однако его полное открытие зависит от evjdb компенсации со стороны США. Секретарь высшего органа национальной безопасности Ирана Мохаммад Багер Зольгадр добавил к перечню требований прекращение американских угроз, прекращение агрессии против Ирана и его союзников — Ливана, Палестины, Йемена и Ирака, а также снятие блокады и санкций и размораживание иранских активов.

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В свою очередь Оман осудил повторяющиеся нападения на суда при прохождении пролива, не указывая прямо на виновного. В Маскате назвали переговоры с Ираном по вопросу организации судоходства "позитивными и конструктивными", а дипломаты говорят о необходимости "избегать любых действий, которые могли бы нанести ущерб этим переговорам и достигнутому прогрессу".

Ормузский пролив и позиции Ирана и США

По словам главы МИД Ирана Арагчи, прежняя схема распределения судоходных потоков через пролив больше не устраивает Тегеран, поэтому в настоящее время с Оманом обсуждается временный маршрут, пока решаются технические и юридические вопросы постоянного маршрута. Президент Ирана Пезешкиан добавляет, что сейчас самый подходящий момент для заключения соглашения, поскольку в стране "царит единство и сила", а сам Иран считает себя победителем в этой войне.

СМИ отмечает, что в последние недели администрация Трампа неоднократно намекала на близость заключения соглашения об открытии пролива, однако каждый раз Иран отрицал факт переговоров. Пока неясно, приведет ли нынешняя волна дипломатической активности к более долгосрочному урегулированию.

Ранее"Фокус" сообщал о том, как Иран угрожает США и их союзникам в Персидском заливе нанесением ударов. В Тегеране пообещали ответить на угрозы Дональда Трампа нанести новые удары по иранским объектам.

Впоследствии стало известно, что Тегеран достиг договоренности с Оманом по поводу Ормузского пролива. Неназванный представитель властей США сообщил о прогрессе в отношениях между Ираном и Оманом, который в скором времени может привести к открытию Ормузского пролива.