Домовились, але не зовсім: Іран пояснив, чому Ормузька протока досі залишається закритою

Влада Ірану заявляє, що угода з Оманом щодо контролю над Ормузькою протокою вже близька, проте її самої недостатньо для повного відновлення руху через водну артерію. Водночас ОАЕ повідомили про черговий удар Ірану по судну в цьому районі.

Домовленість між Іраном та Оманом щодо протоки вважається критично важливою для ширшої угоди про завершення війни. Адже Тегеран фактично взяв під контроль ключовий маршрут експорту енергоносіїв, повідомляє Reuters.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран та Маскат "дуже близькі" до угоди щодо нового маршруту судноплавства через протоку, однак повне її відкриття залежить від evjdb компенсації з боку США. Секретар вищого органу нацбезпеки Ірану Мохаммад Багер Зольгадр додав до переліку вимог припинення американських погроз, зупинення агресії проти Ірану та його союзників — Лівану, Палестини, Ємену й Іраку, а також зняття блокади й санкцій та розморожування іранських активів.

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Cвоєю чергою Оман засудив повторювані атаки на судна під час проходу протокою, не вказуючи прямо на винуватця. У Маскаті назвали перемовини з Іраном щодо організації судноплавства "позитивними та конструктивними", а дипломати говорять про потребу "уникати будь-яких дій, які могли б зашкодити цим перемовинам та досягнутому прогресу".

Ормузька протока та бачення Ірана і США

За словами очільника МЗС Ірану Арагчі, попередня схема розділення судноплавних потоків через протоку більше не влаштовує Тегеран, тому наразі з Оманом обговорюють тимчасовий маршрут, поки вирішуються технічні та юридичні питання постійного шляху. Президент Ірану Пезешкіан додає, що зараз найкращий момент для укладення угоди, оскільки в країні "є єдність і сила", а сам Іран вважає себе переможцем у цій війні.

ЗМІ вказує, що останніми тижнями адміністрація Трампа неодноразово натякала на близькість угоди про відкриття протоки, однак щоразу Іран заперечував факт перемовин. Наразі незрозуміло, чи призведе нинішня хвиля дипломатичної активності до тривалішого врегулювання.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Іран погрожує США та їхнім союзникам у Затоці ударами. У Тегерані пообіцяли відповісти на погрози Дональда Трампа завдати нових ударів по іранських об'єктах.

Згодом стало відомо, що Тегеран домовився з Оманом про Ормузьку протоку. Неназваний посадовець зі США повідомив про прогрес між Іраном та Оманом, який може незабаром призвести до відкриття Ормузької протоки.