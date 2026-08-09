Предвыборная паранойя: Путин расправляется с "оппозицией" на фоне собственных низких рейтингов — The Telegraph

Продемонстрированная риторика верхушки властной вертикали РФ в поддержку проправительственной партии Путина вызвала серьезные опасения. Поэтому Кремль оказывает давление на "системную оппозицию", которая может собрать голоса несогласных.

Последние опросы показывают, что в РФ растет недовольство из-за мощных украинских ударов по территории России, экономической нестабильности, топливного кризиса и слухов о мобилизации. Об этом говорится в материале The Telegraph.

СМИ приводит два примера, в числе которых — изгнание из РФ просистемного политика Бориса Надеждина, который начал выступать с антивоенной риторикой. Такая же судьба может ожидать партию "Яблоко", которая стала единственной политической силой с открытыми лозунгами в пользу мира и которую могут снять с выборов в Госдуму.

Старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований доктор Найджел Гулд-Дэвис отметил, что ранее Кремль считал целесообразным хотя бы формально проводить выборы. Теперь, на пятом году войны, в Кремле "нет ощущения, что они спокойны или уверены в контроле над общественным мнением".

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Аналитики и источники, близкие к Кремлю, отмечают, что государственный аппарат всё больше подчиняется силовикам, которые пользуются изоляцией и паранойей Путина для усиления контроля. Поэтому "силовики" пытаются подавить любую потенциальную угрозу.

Лидер РФ Путин расправляется с системной оппозицией из-за низких рейтингов и опасений по поводу недовольства населения войной Фото: РБК

"Страх перед каким-то вызовом снизу настолько глубок, что наблюдается всё более сильная реакция силовиков. Рост тревожности общества местами даже прорывается в лояльных Кремлю российских СМИ", — отмечает доктор Гулд-Дэвис.

Поэтому Кремль пытается принять антикризисные меры на фоне постоянной обеспокоенности главы Кремля по поводу собственной безопасности. Однако, как говорится в материале, из-за введенных мер безопасности во время визитов Путина (от запрета самокатов до отключения интернета), в Казани местные жители прямо обвиняли главу РФ в инсценировке встреч с "восторженными" жителями ради повышения рейтинга.

Ранее Фокус сообщал о том, как Кремль "решает" топливный кризис в угоду Путину. Во время визита Путина в Сибирь цены на топливо были снижены, но после его отъезда их снова повысили в несколько раз, чем вызвали недовольство людей в соцсетях.

Впоследствии стало известно, что Путину нужно "продавать победу" своему населению. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что глава Кремля не способен одержать победу в Украине, и именно поэтому ищет способы "продать" россиянам хоть что-то, что можно выдать за успех.