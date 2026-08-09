Виборча параноя: Путін зачищає "опозицію" на тлі власних низьких рейтингів — The Telegraph

Показана риторика верхівки владної вертикалі РФ на підтримку провладної партії Путіна зіткнулася з серйозними страхами. Тому Кремль здійснює тиск на "системну опозицію", яка може акумулювати голоси незгодних.

Останні опитування показують, що в РФ наростає невдоволення через глибокі українські удари по території Росії, економічну нестабільність, паливну кризу та чутки про мобілізацію. Про це йдеться в матеріалі The Telegraph.

ЗМІ вказує на два приклади, серед яких вигнання просистемного політика Бориса Надєждіна, який почав виступати з антивоєнною риторикою. Така ж доля може очікувати партію "Яблуко", яка стала єдиною політсилою з відкритими гаслами до миру, яку можуть зняти з виборів до Держдуми.

Старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень доктор Найджел Гулд-Девіс зазначив, що раніше Кремль вважав корисним хоча б формально проводити вибори. Тепер, на п'ятому році війни, у Кремлі "немає відчуття, що вони спокійні чи впевнені в контролі над громадською думкою".

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Аналітики та джерела, наближені до Кремля, кажуть про дедалі більше підпорядкування держапарату силовикам, які користуються ізоляцією та параноєю Путіна для посилення контролю. Тому "силовики" намагаються придушити будь-яку потенційну загрозу.

Лідер РФ Путін зачищає системну опозицію через низькі рейтинги та страхи щодо невдоволення людей від війни Фото: РБК

"Страх якогось виклику знизу настільки глибокий, що спостерігається дедалі сильніший рефлекс силовиків. Наростання тривожності суспільства подекуди навіть проривається в лояльних Кремлю російських медіа" — вказує доктор Гулд-Девіс.

Тому Кремль намагається здійснити антикризові заходи на тлі постійного занепокоєння очільником Кремля щодо власною безпеки. Однак, як йдеться в матеріалі, через запроваджені заходи безпеки під час візитів Путіна (від заборони самокатів до відключення інтернету), в Казані місцеві мешканці прямо звинувачували главу РФ в інсценуванні зустрічей із "захопленими" мешканцями заради підняття рейтингу.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Кремль "вирішує" паливну кризу на догоду Путіна. Під час приїзду Путіна до Сибіру, ціни на паливо були знижені, але після від'їзду їх знову підвищили в кілька разів, чим спровокували невдоволення людей у соцмережах.

Згодом стало відомо, що Путіну потрібно "продавати перемогу" своєму населення. Президент України Володимир Зеленський вважає, що глава Кремля неспроможний здобути перемогу в Україні, і саме тому шукає шляхи "продати" росіянам хоч щось, що може видати за успіх.