Более 20 тысяч беженцев: в Канаде объявили ЧП из-за масштабных лесных пожаров (видео)

В канадской провинции Британская Колумбия объявили чрезвычайное положение из-за пожаров. Тысячам жителей приказали эвакуироваться из-за масштабного пожара, который за последние 24 часа увеличился вдвое.

В настоящее время пожар уже вышел из-под контроля и стремительно распространился на площадь в 9500 гектаров, что вынудило объявить эвакуацию в ряде провинций региона. Об этом сообщает канадская телерадиокомпания CBC.

Премьер-министр Британской Колумбии Дэвид Эби сравнил пожар с "взрывом бомбы". По его словам, дома уже уничтожены, а часть людей оказалась в ловушке и нуждалась в спасении.

Пострадали муниципалитеты Саммерленд (12 тыс. жителей) и Пичленд (6,5 тыс.), где пожар "Bald Range" вызвал самую масштабную эвакуацию этого лета, вынудив покинуть свои дома более 20 тысяч человек в провинции. Мэр Саммерленда сообщил о пострадавших фермах и призвал готовиться к худшему, поскольку точные потери пока неизвестны.

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Многие жители эвакуировались ночью, пока шоссе не перекрыли из-за быстрого распространения огня. В Саммерленде уже отключили электричество, а воду посоветовали кипятить из-за сбоя на станции водоочистки.

В целом в Британской Колумбии с более чем 100 пожарами борются около 1500 пожарных, а провинция издала 40 приказов об эвакуации. Масштабные пожары этим летом охватили и другие канадские провинции — Онтарио и Квебек, а общая площадь выгоревшего леса в Канаде превысила 40 тысяч квадратных километров.

Ранее "Фокус" сообщал о том, как ЕС планирует задействовать коз в борьбе с лесными пожарами. Пожарные Франции и Испании не успевают тушить крупные пожары из-за нехватки самолетов.

Впоследствии стало известно, что Францию и Испанию накрыла новая волна масштабных пожаров. Лесные пожары во Франции и Испании набирают силу, а местные спасатели пытаются остановить распространение огня.