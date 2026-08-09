Понад 20 тисяч утікачів: у Канаді оголосили надзвичайний стан через масштабні пожежі (відео)

У канадійській провінції Британська Колумбія оголосили надзвичайний стан через пожежі. Тисячам мешканців наказали втікати від масштабної пожежі, яка за останні 24 години зросла удвічі.

Наразі пожежа вже вийшла з-під контролю і стрімко розрослася до 9500 гектарів, змусивши оголосити евакуацію в низці провінцій регіону. Про це повідомляє канадський мовник CBC.

Прем'єр Британської Колумбії Девід Ебі порівняв пожежу з "вибухом бомби". За його словами, будинки вже втрачено, а частина людей опинилася в пастці й потребувала порятунку.

Постраждали муніципалітети Саммерленд (12 тис. мешканців) і Пічленд (6,5 тис.), де пожежа "Bald Range" спричинила наймасштабнішу евакуацію цього літа, змусивши покинути домівки понад 20 тисяч людей у провінції. Мер Саммерленда повідомив про постраждалі ферми та закликав готуватися до найгіршого, оскільки точні втрати ще невідомі.

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Багато мешканців евакуювалися вночі, допоки шосе не перекрили через швидкість поширення вогню. У Саммерленді вже зникло електропостачання, а воду порадили кип'ятити через збій на станції водоочищення.

Загалом у Британській Колумбії з понад 100 пожежами борються близько 1500 пожежників, а провінція видала 40 наказів про евакуацію. Масштабні пожежі цього літа охопили й інші канадські провінції — Онтаріо та Квебек, а загальна площа вигорілого лісу в Канаді сягнула понад 40 тисяч квадратних кілометрів.

Раніше Фокус повідомляв про те, як ЄС хоче залучити кіз у боротьбі проти лісових пожеж. Пожежники Франції та Іспанії не встигають гасити масштабні пожежі через брак літаків.

Згодом стало відомо, що Францію та Іспанію накрила нова хвиля масштабних пожеж. Лісові пожежі в Франції й Іспанії набирають нової сили, а місцеві рятувальники намагаються зупинити поширення займань.