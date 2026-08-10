"Дельфин" в Китае: мощный тайфун обрушился на восток страны, эвакуировано до 1 млн человек (видео)

Тайфун "Дельфин" дважды обрушился на сушу в восточной части Китая в течение одного вечера. В настоящее время стихия продолжает двигаться на запад, постепенно продвигаясь по центральным и юго-западным районам Китая

Шторм достиг провинции Чжэцзян около 17:30, а чуть более чем через час вновь обрушился на побережье в районе города Юэцин. Об этом сообщают китайский телеканал CGTN и агентство Reuters.

В то же время синоптики предупреждают о продолжительных ливнях, которые могут привести к наводнениям и оползням, особенно в горных районах и вблизи небольших рек. Из-за тайфуна уже эвакуировали более 1 млн человек, а в городе Вэньчжоу переселили более 900 тысяч жителей и открыли более 1000 убежищ.

Шторм также серьезно нарушил транспортное сообщение. В Шанхае отменили около 1500 авиарейсов, порт Яньшань переместил более 500 малых и средних судов в безопасные акватории. В Фуцзяне приостановили работу 55 паромных маршрутов, остановили все 115 морских строительных проектов и отвели 290 строительных судов от побережья.

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Власти Китая предупреждают о возможных масштабных наводнениях на нескольких крупных реках и высоком риске оползней и других геологических катастроф. Жителей районов, на которые распространяется красное предупреждение о горных паводках, призывают немедленно выполнять распоряжения местных властей об эвакуации.

Ранее Фокус сообщал о том, как тайфун "Хунся" обрушился на Китай. Скорость ветра достигала 162 км/ч, а национальный метеорологический центр выпустил предупреждение о самом высоком уровне опасности.

Впоследствии стало известно, что в Канаде объявили чрезвычайное положение из-за масштабных пожаров. Тысячам жителей приказали эвакуироваться из-за масштабного пожара, который за последние 24 часа увеличился вдвое.