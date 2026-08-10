"Дельфін" у Китаї: потужний тайфун ударив по сходу країни, до 1 млн людей евакуйовано (відео)

Тайфун "Дельфін" двічі вийшов на суходіл у східному Китаї протягом одного вечора. Наразі стихія продовжує рухатися на захід, поступово просуваючись центральними та південно-західними районами Китаю

Шторм досяг провінції Чжецзян близько 17:30, а трохи більше ніж через годину повторно вдарив по узбережжю біля міста Юецін. Про це повідомляють китайський мовник CGTN та Reuters.

Водночас синоптики попереджають про тривалі зливи, які можуть спричинити повені та зсуви, особливо в гірських районах і поблизу невеликих річок. Через тайфун уже евакуювали понад 1 млн людей, а в місті Веньчжоу перемістили понад 900 тисяч жителів і відкрили більш як 1000 укриттів.

Шторм також серйозно порушив транспортне сполучення. У Шанхаї скасували близько 1500 авіарейсів, порт Яншань перемістив понад 500 малих і середніх суден у безпечні акваторії. У Фуцзяні призупинили 55 поромних маршрутів, зупинили всі 115 морських будівельних проєктів і відвели 290 будівельних суден від узбережжя.

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Влада Китаю попереджає про можливі масштабні повені на кількох великих річках та високий ризик зсувів і інших геологічних катастроф. Жителів районів, охоплених червоним попередженням про гірські паводки, закликають негайно виконувати розпорядження місцевої влади щодо евакуації.

Раніше Фокус повідомляв про те, як тайфун "Хунся" обрушився на Китай. Швидкість вітру сягала 162 км/год, а національний метеорологічний центр видав попередження про найвищий рівень небезпеки.

Згодом стало відомо, що в Канаді оголосили надзвичайний стан через масштабні пожежі. Тисячам мешканців наказали втікати від масштабної пожежі, яка за останні 24 години зросла удвічі.