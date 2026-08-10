ООН впервые может возглавить женщина: кто такая Ребекка Гринспен и что о ней известно (фото)

Дипломат Ребекка Гринспен стала главной претенденткой на пост генерального секретаря ООН. Она может стать первой женщиной на этой должности, обладающей значительным опытом работы в международной сфере.

В настоящее время она возглавляет Конференцию ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), которая подробно подсчитала экономический ущерб, нанесенный израильской оккупацией палестинских территорий. Об этом сообщает The Guardian.

В ходе первого тайного предварительного голосования в Совете Безопасности ООН 70-летняя Гринспен получила 10 голосов "за", четыре голоса "воздержался" и один голос "против". Кто именно выступил против неё, неизвестно, однако даже одна отрицательная оценка обеспечивает ей сильную стартовую позицию.

Ближайшей соперницей Гринспен является бывшая представительница Гайаны при ООН Кэролайн Родригес-Биркетт. Она получила девять голосов "за", два "против" и четыре "воздержался". В конце дебатов, организованных Bloomberg в Генеральной Ассамблее в прошлом месяце, Родригес-Биркетт получила 49% голосов присутствующих, тогда как Гринспен заняла второе место с 14%.

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"Некоторые рассматривают Гринспен как кандидата, который будет продолжать нынешний курс и пользуется молчаливой поддержкой Гутерреша. Но ключевой вопрос — откуда исходят негативные голоса в отношении кандидатов: если они поступают из России, Китая или США, то существует риск тупиковой ситуации", — сказал один из западных дипломатов.

Новый генеральный секретарь ООН и кризис организации

Выборы проходят в критический момент для легитимности многосторонней дипломатии, пишут СМИ. ООН сокращает штат на 20%, а роль генерального секретаря как посредника всё чаще берут на себя другие игроки.

В результате организация рискует превратиться в основном в игнорируемую моральную совесть мира или площадку, где все стороны в очередной раз выражают свои давно известные разногласия. В случае избрания Гринспен станет первой женщиной на посту генерального секретаря ООН.

Еще трое кандидатов, в числе которых Мишель Бачелет, столкнулись с чрезмерно сильным сопротивлением со стороны влиятельных государств. В частности, г-жа Бачелет сталкивается с оппозицией со стороны правительства США в связи с ситуацией с правами человека в Китае.

Генерального секретаря избирают на четырехлетний срок после того, как Генеральной Ассамблее предлагается утвердить единственную кандидатуру, рекомендованную Советом Безопасности. Кандидату необходимо получить не менее девяти голосов "за" от членов Совета Безопасности и не иметь вето ни от одного из 15 членов Совета.

Ребекка Гринспен — фаворитка выборов нового генерального секретаря ООН Фото: X/Twitter

Что известно о Ребеке Гринспен

Ребекке Гринспен — 70 лет, она имеет польско-еврейское происхождение. Она получила степень бакалавра экономики и окончила магистратуру в Великобритании, а впоследствии преподавала в Исследовательском институте экономических наук Университета Коста-Рики.

Г-жа Гриспен занимается профессиональной политикой более 40 лет. В начале 1990-х годов она занимала министерские посты, а с 1994 по 1998 год была вице-президентом Коста-Рики. После этого она начала работать в SEGIB (Иберо-американский генеральный секретариат), а в ООН имеет более чем 10-летний опыт работы на должностях заместителя генерального секретаря и главы ЮНКТАД.

Из открытых источников известно, что она замужем за университетским преподавателем и профессиональным коста-риканским политиком Саулем Вайледером. У пары двое детей.

Ранее Фокус сообщал о том, что Трамп рассматривает действующего главу ФИФА в качестве нового генерального секретаря ООН. Трамп считает, что у него "есть особая способность объединять людей".

Впоследствии стало известно, что в ООН бьют тревогу из-за изменения климата. В ближайшие четыре года будет установлен новый мировой температурный рекорд, что повлечёт за собой серьёзные последствия для геоэкосистемы.