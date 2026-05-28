К 2030 году мир переживет рекордно жаркий год: в ООН бьют тревогу из-за изменений климата

В ближайшие четыре года будет установлен новый мировой температурный рекорд, предупредили во Всемирной метеорологической организации ООН.

Это станет почти неизбежным из-за усиления климатического кризиса. Об этом пишет The Guardian

В статье говорится, что эксперты из Всемирной метеорологической организация ООН предупреждают, что с вероятностью 86%, что хотя бы один год в период 2026-2030 побьет рекорд 2024 как самого жаркого года.

Шанс того, что средняя температура за пятилетку превысит доиндустриальный уровень на 1,5 градуса, составляет 75%. Причина — продолжающийся рост выбросов CO2 и ожидаемый к концу 2026 года феномен Эль-Ниньо, который дополнительно разогреет планету.

Глава ООН по климату Саймон Стиэлл призвал страны быстрее отказываться от добычи топлива, ведь чистая энергия уже дешевле и быстрее в производстве. Каждая доля градуса потепления, которого удастся избежать, снижает убытки.

"Последняя волна жары в Европе является жестоким напоминанием о растущих последствиях климатического кризиса, как человеческого, так и экономического. Многие другие части мира также сильно пострадали. Защита человеческих жизней, бизнеса и экономики от экстремальной жары и многих других растущих расходов, связанных с изменением климата, является основной задачей каждой страны, и она начинается с гораздо более быстрого избавления от зависимости от добываемого топлива", — заявил он.

Ученые неоднократно предупреждали, что потепление более 1,5°C рискует вызвать сильные волны жары, засухи, штормы и наводнения, а также затрудняет адаптацию общин. Однако каждая предотвращенная доля градуса потепления уменьшает вред.

В отчете ООН говорится, что в ближайшие пять лет ожидается более влажное лето в Северной Европе, Сахеле, Аляске и Сибири, чем обычно, с мая по сентябрь, тогда как Амазонка, вероятно, будет более сухой.

Напомним, что страны ЕС накрыла аномальная жара. В Великобритании побит температурный рекорд 1922 года. Во Франции зафиксировали самую высокую майскую температуру за историю наблюдений. Власти страны связывают с жарой смерть как минимум семи человек. По прогнозам, в ближайшие дни станет еще хуже. В Испании и Португалии ожидают повышения температуры до 40 градусов.

Ранее климатологи заявляли, что 2026 год имеет все шансы стать самым жарким за всю историю наблюдений. По оценкам специалистов, в этом году средняя глобальная температура может превысить показатели 2024 года еще на 0,06°C, после того как в прошлом году потепление впервые превысило отметку в 1,5°C по сравнению с доиндустриальным периодом.