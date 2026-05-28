До 2030 року світ переживе рекордно спекотний рік: в ООН б'ють на сполох через зміни клімату

У найближчі чотири роки буде встановлений новий світовий температурний рекорд, попередили у Всесвітній метеорологічній організації ООН.

Це стане майже неминучим через посилення кліматичної кризи. Про це пише The Guardian

У статті йдеться, що експерти з Всесвітньої метеорологічної організація ООН попереджають, що з ймовірністю 86%, що хоча б один рік у період 2026-2030 поб'є рекорд 2024 як найспекотнішого року.

Шанс того, що середня температура за п'ятирічку перевищить доіндустріальний рівень на 1,5 градуса, становить 75%. Причина — зростання викидів CO2, що продовжується, і очікуваний до кінця 2026 року феномен Ель-Ніньо, який додатково розігріє планету.

Глава ООН з клімату Саймон Стіелл закликав країни швидше відмовлятися від видобутку палива, адже чиста енергія вже дешевша і швидше у виробництві. Кожна частка градуса потепління, якого вдасться уникнути, знижує збитки.

"Остання хвиля спеки в Європі є жорстоким нагадуванням про зростаючі наслідки кліматичної кризи, як людської, так і економічної. Багато інших частин світу також сильно постраждали. Захист людських життів, бізнесу та економіки від екстремальної спеки та багатьох інших зростаючих витрат, пов’язаних зі зміною клімату, є основним завданням кожної країни, і він починається з набагато швидшого позбавлення від залежності від палива, що видобувається", — заявив він.

Вчені неодноразово попереджали, що потепління понад 1,5°C ризикує спричинити сильніші хвилі спеки, посухи, шторми та повені, а також ускладнює адаптацію громад. Однак кожна уникнута частка градуса потепління зменшує шкоду.

У звіті ООН йдеться, що у найближчі п'ять років очікується вологіше літо в Північній Європі, Сахелі, Алясці та Сибірі, ніж зазвичай, з травня по вересень, тоді як Амазонка, ймовірно, буде сухішою.

Раніше кліматологи заявляли, що 2026 рік має всі шанси стати найспекотнішим за всю історію спостережень. За оцінками фахівців, цього року середня глобальна температура може перевищити показники 2024 року ще на 0,06°C, після того як торік потепління вперше перевищило позначку у 1,5°C порівняно з доіндустріальним періодом.