ООН вперше може очолити жінка: хто така Ребека Гринспен і що про неї відомо (фото)

Дипломатка Ребека Грінспен стала головною претенденткою на посаду генерального секретаря ООН. Вона може стати першою жінкою на цій посаді, яка має значний досвід роботи в міжнародній сфері.

Нині вона очолює Конференцію ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), яка детально підрахувала економічні збитки, завдані ізраїльською окупацією палестинських територій. Про це повідомляє The Guardian.

Під час першого таємного попереднього голосування в Раді Безпеки ООН 70-річна Грінспен отримала 10 голосів "за", чотири голоси "утримався" та один голос "проти". Хто саме виступив проти неї, невідомо, однак лише одна негативна оцінка забезпечує їй сильну стартову позицію.

Найближчою суперницею Грінспен є колишня представниця Гаяни при ООН Керолайн Родрігес-Біркетт. Вона отримала дев'ять "за", два "проти" і чотири голоси "утримався". Наприкінці дебатів, організованих Bloomberg у Генеральній асамблеї минулого місяця, Родрігес-Біркетт отримала 49% голосів присутніх, тоді як Грінспен посіла друге місце з 14%.

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"Дехто сприймає Грінспен як кандидатку на продовження нинішнього курсу, яка має мовчазну підтримку Гутерреша. Але ключове питання — звідки походять негативні голоси щодо кандидатів: якщо вони надходять від Росії, Китаю чи США, то існує ризик глухого кута", — сказав один із західних дипломатів.

Новий генсек ООН і криза організації

Вибори відбуваються у критичний момент для легітимності багатосторонньої дипломатії, пише ЗМІ. ООН скорочує штат на 20%, а роль генерального секретаря як посередника дедалі більше перебирають на себе інші гравці.

У результаті організація ризикує перетворитися переважно на проігноровану моральну совість світу або майданчик, де всі сторони вкотре висловлюють свої давно відомі розбіжності. У разі обрання Грінспен стане першою жінкою на посаді генерального секретаря ООН.

Ще троє кандидатів, серед яких Мішель Бачелет, зіткнулися з надто сильним спротивом впливових держав. Зокрема пані Бачелет стикається з опозицією уряду США щодо ситуації з правами людини в Китаї.

Генерального секретаря обирають на чотирирічний термін після того, як Генеральній асамблеї пропонують схвалити єдину кандидатуру, рекомендовану Радою Безпеки. Кандидатові необхідно отримати щонайменше дев'ять голосів "за" від членів РадБезу і не мати вето від жодної з 15 членів Ради.

Ребека Грінспен є фавориткою виборів нового генсека ООН Фото: X/Twitter

Що відомо про Ребеку Грінспен

Ребеці Грінспен — 70 років, вона має польсько-єврейське походження. Вона має ступінь бакалавра економіки та завершила магістратуру в Британії, а згодом — викладала в Дослідницькому інституті економічних наук Університету Коста-Рики.

Пані Гріспен займається професійною політикою понад 40 років життя. На початку 1990-х вона обійняла міністерські посади, а з 1994 до 1998 року була віцепрезиденткою Коста-Рики. Після того жінка почала працювати в SEGIB (Іберо-Американський генеральний секретаріат), а в ООН має досвід понад 10 років на посадах заступниці генсека та глави ЮНКТАД.

З відкритих джерел відомо, що вона одружена з університетським викладачем і професійним коста-риканським політиком Саулем Вайледером. Пара має двох дітей.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Трамп бачить новим генсеком ООН чинного главу FIFA. Трамп вважає, що він "має особливу здатність об’єднувати людей".

Згодом стало відомо, що в ООН б'ють на сполох через зміни клімату. У найближчі чотири роки буде встановлений новий світовий температурний рекорд, що матиме серйозні наслідки для геоекосистеми.