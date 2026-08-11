Путин в городе: россиянам запретили появляться на улице во время его визита в Новосибирск

Жителей Новосибирска попросили не подходить к окнам и не пользоваться электронными устройствами во время визита Путина. Также город застыл в километровых пробках, так как дороги перекрывали.

Владимир Путин отправился с визитом подальше от фронта, почти за 4 тысячи километров от границы Украины: в Новосибирск. И оказалось, что увидеть своего "лидера" простым россиянам не позволили: им просто запретили выходить из дома, отмечает издание "Сирена".

Путин прибыл в Новосибирск в ночь на 11 августа. В программе его поездки — посещение Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) в наукограде Кольцово и студенческого кампуса НГУ в Академгородке.

Полицейских начали выстраивать по маршруту его следования через центр города еще 10 августа примерно с 20:00. Силовики дежурили через каждые 50 метров.

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Посты о приезде Путина в крупнейших телеграм-каналах города — "АСТ-54", НГС и "Анонимный Новосибирск" — собрали дизлайки и клоунские смайлики.

Утром на Большевистской улице, по которой проходит один из маршрутов российского диктатора между центром города и Академгородком, заметили большое количество сотрудников полиции. Одна из местных управляющих компаний разместила объявление, в котором со ссылкой на указания силовых органов попросила жителей во время проезда президентского кортежа не выходить на улицу, не приближаться к окнам, не пользоваться электронными и оптическими устройствами и убрать автомобили с Большевистской и прилегающих территорий.

Россиянам запретили высовываться, пока Путин в городе Фото: Соцсети

При этом "рупор" Кремля, журналист Павел Зарубин записал видео из кортежа, восторженно сообщив, что Путина кто-то таки приветствует: "На всех пригорках люди собрались, многие машут".

На улице оказалось странное количество людей для города с населением 1,6 миллиона Фото: Соцсети

Людей на видео подозрительно мало и расставлены они под строгим надзором полиции, в общем улицы города-миллионика совершенно пусты.

И хоть Путин встречался со студентами, им тоже запретили выходить на улицу из общежитий.

В студенческих чатах появились сообщения с просьбой не открывать окна и не подходить к ним. Передвижение по территории кампуса также ограничили, а возле новых корпусов учебно-научного центра установили ограждения.

Студентам запретили даже подходить к окнам Фото: Соцсети

Кроме того, в Академгородке и на ряде центральных улиц Новосибирска ограничили аренду электросамокатов.

При этом Путин на встрече с небольшим количеством студентов, сообщил, что он "ничего не боится".

До его визита в Новосибирске началась срочная подготовка к приезду. В городе в экстренном порядке переложили асфальт, покрасили столбы и привели в порядок фасады зданий, чтобы создать иллюзию полного процветания. Но при этом не снизили цены на бензин, как это было в других городах.

Российский диктатор так беспокоится о собственной безопасности, что существенно изменил географию своих поездок. Из-за регулярных атак дронов, он теперь ездит "за Урал". Так, 24 июля он посетил авиазавод в Иркутске, 25 июля встретился с президентом Казахстана в Омске, а 3 августа совершил неанонсированную поездку в Красноярский край.

Фокус писал, что Владимир Путин перестал посещать европейские регионы России. С июня 2026 года диктатор выбирает для поездок преимущественно Сибирь и другие отдаленные территории, где угроза атак БПЛА минимальна.

Также мы рассказывали, что Путин настолько боится отравления, что его еду пробуют специально обученные люди, а с собой он возит запас продуктов.