Путін у місті: росіянам заборонили виходити на вулицю під час його візиту до Новосибірська

Мешканців Новосибірська попросили не підходити до вікон і не користуватися електронними пристроями під час візиту Путіна. Крім того, місто застрягло в кілометрових заторах, оскільки дороги перекривали.

Володимир Путін вирушив із візитом подалі від фронту, майже за 4 тисячі кілометрів від кордону з Україною: до Новосибірська. І виявилося, що простим росіянам не дозволили побачити свого "лідера": їм просто заборонили виходити з дому, зазначає видання "Сирена".

Путін прибув до Новосибірська в ніч на 11 серпня. У програмі його поїздки — відвідування Сибірського кільцевого джерела фотонів (СКДФ) у науковому містечку Кольцово та студентського кампусу Новосибірського державного університету в Академмістечку.

Поліцейських почали розставляти вздовж маршруту його проїзду через центр міста ще 10 серпня приблизно о 20:00. Силовики чергували кожні 50 метрів.

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Дописи про приїзд Путіна у найбільших телеграм-каналах міста — "АСТ-54", НГС та "Анонімний Новосибірськ" — отримали дизлайки та клоунські смайлики.

Вранці на вулиці Більшовицькій, якою пролягає один із маршрутів російського диктатора між центром міста та Академмістечком, було помічено велику кількість співробітників поліції. Одна з місцевих керуючих компаній розмістила оголошення, в якому з посиланням на вказівки силових органів попросила мешканців під час проїзду президентського кортежу не виходити на вулицю, не наближатися до вікон, не користуватися електронними та оптичними пристроями та прибрати автомобілі з Більшовицької та прилеглих територій.

Росіянам заборонили висуватися, поки Путін у місті Фото: Соцсети

При цьому "рупор" Кремля, журналіст Павло Зарубін, зняв відео з кортежу, захоплено повідомивши, що Путіна все-таки хтось вітає: "На всіх пагорбах зібралися люди, багато хто махає руками".

На вулиці виявилася дивна кількість людей для міста з населенням 1,6 мільйона Фото: Соцсети

На відео людей підозріло мало, і вони розташовані під суворим наглядом поліції; загалом вулиці міста з мільйонним населенням абсолютно порожні.

І хоча Путін зустрічався зі студентами, їм теж заборонили виходити на вулицю з гуртожитків.

У студентських чатах з’явилися повідомлення з проханням не відкривати вікна та не підходити до них. Пересування територією кампусу також обмежили, а біля нових корпусів навчально-наукового центру встановили огорожі.

Студентам заборонили навіть підходити до вікон Фото: Соцсети

Крім того, в Академмістечку та на низці центральних вулиць Новосибірська ввели обмеження на оренду електросамокатів.

При цьому Путін під час зустрічі з невеликою групою студентів заявив, що він "нічого не боїться".

Ще до його візиту в Новосибірську розпочалася термінова підготовка до його приїзду. У місті в екстреному порядку переклали асфальт, пофарбували стовпи та привели до ладу фасади будівель, щоб створити ілюзію повного процвітання. Але при цьому не знизили ціни на бензин, як це було в інших містах.

Російський диктатор настільки турбується про власну безпеку, що суттєво змінив географію своїх поїздок. Через регулярні атаки дронів він тепер їздить "за Урал". Так, 24 липня він відвідав авіазавод в Іркутську, 25 липня зустрівся з президентом Казахстану в Омську, а 3 серпня здійснив неанонсовану поїздку до Красноярського краю.

Видання Фокус повідомляло, що Володимир Путін перестав відвідувати європейські регіони Росії. З червня 2026 року диктатор обирає для своїх поїздок переважно Сибір та інші віддалені території, де загроза атак безпілотників є мінімальною.

Також ми розповідали, що Путін настільки боїться отруєння, що його їжу куштують спеціально навчені люди, а з собою він везе запас продуктів.