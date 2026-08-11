РФ освободила американского морпеха, осужденного в 2022 году: довели до кататонии, — Reuters

Российская Федерация решила отпустить в Соединенные Штаты Америки бывшего морского пехотинца Роберта Гилмана (Robert Gilman), которого в тюрьме РФ довели до кататонического состояния. Москва не требовала взамен своих шпионов, а говорила о дружеских отношениях диктатора Путина с президентом США Дональдом Трампом. Что известно об обстоятельствах освобождения Гилмана, которого продержали в тюрьме четыре года?

Белый дом заявил, что двустороннего обмена не было и что россияне просто вернули Гилмана семье, которая надеется вылечить его, говорится в материале агентства Reuters. Указывается, что морпех был в плохом состоянии и находился в российской тюремной больнице. Его состояние описывали словами "кататония" и "диссоциативный ступор". Впрочем, свидетели, которые видели процесс освобождения, заявили, что мужчина мог двигаться, когда садился в самолет.

Согласно данным Reuters, Путин помиловал Гилмана "по гуманитарным соображениям". Также отмечается, что американец находился в тюрьме в Воронеже, в 500 км от Москвы, и что точных данных о его состоянии пока нет. Морпех уже прилетел в США на самолете Госдепа, который приземлился в Вашингтоне: его осмотрели четверо врачей, а в самолете рядом с ним находилась мать Нина. В материале привели комментарий неназванного американского чиновника, который видел, что бывший пленник Кремля ходил и говорил.

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"Учитывая всё это, он, похоже, в хорошей форме", — сказал собеседник журналистов.

В СМИ сообщили, что Роберт Гилман далее полетит в Даллас, и в аэропорту бывшего морского пехотинца встретит делегация высокопоставленных чиновников Белого дома: среди них — специальный представитель Стив Виткофф и заместитель советника по национальной безопасности Себастьян Горка.

"После этого, по словам чиновников, Гилмана, вероятно, доставят в реабилитационный центр в Сан-Антонио, штат Техас, для оказания медицинской помощи", — сообщило агентство Reuters.

Роберт Гилман — что известно

Роберт Гилман — 32-летний американец, уроженец Польши, который служил в Корпусе морской пехоты США с 2019 по 2020 год. Родственники рассказали изданию Boston Globe, что в 2022 году он направлялся в Молдову, чтобы работать преподавателем. В январе 2022 года мужчина оказался в поезде Сухуми-Москва, у него была просроченная виза, не было документов и, как утверждают россияне, он подрался с полицейским. Сначала его приговорили к 4,5 годам, а затем срок увеличили до 10 лет. Как написали российские СМИ, увеличение срока вдвое якобы связано с нападением на тюремных охранников. Кроме того, весной 2025 года, когда ожидался новый обмен между РФ и США — первый за время президентства Трампа — СМИ сообщили, что он попал в список на обмен, но домой всё же не вернулся.

Роберт Гилман — американский морской пехотинец со своей сестрой Фото: Из открытых источников

Отметим, что Фокус писал о состоянии здоровья Роберта Гилмана: об этом сообщили западные СМИ 7 августа. СМИ сообщили, что в российской тюрьме мужчине давали психотропные вещества и что его кормят через зонд. Уточняется, что о судьбе американца говорил госсекретарь США Марко Рубио во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 23 июля.

Между тем ранее уже происходили другие обмены между РФ и США, в ходе которых американцы забирали своих рядовых граждан, а россияне — шпионов и убийц. Во время одного из обменов, в августе 2024 года, Германия была вынуждена выдать заключённого Вадима Красикова, отбывавшего пожизненный срок за убийство чеченского оппозиционера Зелимхана Хангошвили. Кремль тогда отправил на Запад группу заключённых: репортёра Эвана Гершковича и бывшего морпеха Пола Вилана.

Напоминаем, что в феврале 2025 года стало известно об аресте в РФ американца Байерса К. У.: задержание произошло во время очередного обмена между РФ и США.