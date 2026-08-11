РФ звільнила американського морпіха , якого ув'язнили у 2022 році: довели до кататонії, — Reuters

Російська Федерація вирішила відпустити у Сполучені Штати Америки колишнього морського піхотинця Роберта Гілмана (Robert Gilman), якого у тюрмі РФ довели до кататонічного стану. Москва не вимагала натомість власних шпигунів, а говорила про приязнь диктатора Путіна до президента США Дональда Трампа. Що відомо про обставини визволення Гілмана, якого тримали у в'язниці чотири роки?

Білий дім заявив, що не було двостороннього обміну і що росіяни просто повернули Гілмана родині, яка сподівається його вилікувати, ідеться у матеріалі медіа Reuters. Вказується, що морпіх був у поганому стані та перебував у російській тюремній лікарні. Його стан описували словами "кататонія" та "дисоціативний ступор". Втім, свідки, які бачили процес визволення, заявили, що чоловік міг рухатись, коли сідав на літак.

Згідно з даними Reuters, Путін помилував Гілмана "з гуманітарних міркувань". Також вказано, що американець перебував у в'язниці у Воронежі за 500 км від Москви й що точних даних про його стан поки немає. Морпіх вже прилетів у США на літаку Держдепу, який приземлився в Вашингтон: його оглянули четверо лікарів, а в літаку поруч була матір Ніна. У матеріалі навели коментар неназваного американського чиновника, який бачив, що колишній бранець Кремля ходив та говорив.

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"Враховуючи все, він, здається, у гарній формі", — сказав співрозмовник журналістів.

Медіа написало, що Роберт Гілман далі полетить у Даллас, і в аеропорту ексморпіха зустріне делегація топчиновників Білого дому: серед них — спецпредставник Стів Віткофф та заступник радника з національної безпеки Себастьян Горка.

"Після цього, за словами чиновників, Гілмана, ймовірно, доправлять до реабілітаційного центру в Сан-Антоніо, штат Техас, для надання медичної допомоги", — написало Reuters.

Роберт Гілман — що відомо

Робет Гілман — 32-річний американець, уродженець Польщі, який служив у Корпусі морської піхоти США з 2019 по 2020 рік. Родичі розповіли медіа Boston Globe, що у 2022 році він прямував у Молдову, щоб працювати викладачем. У січні 2022 року чоловік опинився у потязі Сухумі-Москва, мав прострочену візу, не мав документів та, як запевняють росіяни, побився з поліцейським. Спершу його засудили на 4,5 роки, а потім термін збільшили до 10 років. Як написали росЗМІ, збільшення терміну удвічі начебто пов'язане з нападом на тюремників. Крім того, весною 2025 року, коли очікували новий обмін РФ та США, перший за часів Трампа: медіа заявили, що він потрапив у список на обмін, але додому все ж не повернувся.

Роберт Гілман — американський морпіх з сестрою Фото: З відкритих джерел

Зазначимо, Фокус писав про стан здоров'я Роберта Гілмана: про це розповіли західні медіа 7 серпня. Медіа повідомили, що у російській в'язниці чоловік отримував психотропні речовини й що його годують через зонд. Уточнюється, що про долю американця говорив держсекретар США Марко Рубіо під час зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим 23 липня.

Тим часом раніше відбувались інші обміни між РФ та США, під час яких американці забирали своїх пересічних громадян, а росіяни — шпигунів та убивць. Під час одного з обмінів, у серпні 2024 року, Німеччина була змушена віддати ув'язненого Вадима Красікова, який відбував довічний термін за убивство чеченського опозиціонера Зелімхана Хангошвілі. Кремль тоді відправив на Захід групу ув'язнених: репортера Евана Гершковіча і колишнього морпіха Пола Вілана.

Нагадуємо, у лютому 2025 року стало відомо про арешт у РФ американця Байєрса К. У.: затримання відбулось під час чергового обміну РФ та США.