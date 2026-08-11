Крупнейшая АЭС в Западной Европе остановила работу трех реакторов: что случилось

Работу трех реакторов остановила атомная электростанция в Гравелине на побережье Ла-Манша во Франции.

Причиной принятия превентивных мер стало нашествие медуз накануне вечером в насосные станции морской воды АЭС, сообщает Reuters со ссылкой на информацию компании-оператор EDF.

АЭС "Гравелин" — крупнейшая действующая атомная электростанция во Франции и в Западной Европе. Она находится на севере страны в департаменте Нор. Она охлаждается из канала, соединенного с Северным морем.

Ее шесть энергоблоков вырабатывают по 900 мегаватт электроэнергии каждый, или 5,4 гигаватта в общей сложности.

Реакторы 2, 3 и 4 временно остановлены из-за нашествия медуз, а работа реактора 1 была ограничена 50% от его мощности. Реактор 5 уже был остановлен ранее на техническое обслуживание, и сейчас на полную мощность работает только реактор 6.

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В EDF заявили, что сложившаяся ситуация никак не влияет на безопасность объекта, персонала или окружающей среды.

В прошлом году медузы уже парализовали работу этой АЭС.

Ученые предупреждают, что подобные события могут участиться из-за таких факторов, как глобальное потепление, появление инвазивных видов, потеря среды обитания хищников и чрезмерный вылов рыбы.

В прошлом году оператор АЭС полностью останавливал работу станции из-за медуз, поэтому теперь позаботился о новых методах мониторинга и траления, чтобы попытаться предотвратить или ограничить последствия будущих инцидентов.

Компания EDF установила стационарные камеры на водозаборных каналах и на сетках фильтрующих барабанов для максимально быстрого обнаружения любых поступающих засоров, сообщил агентству инженер станции.

Компания также сотрудничает с французской рыболовной организацией и организацией по спасению на море, которые отслеживают рои медуз и могут подать сигнал тревоги для проведения целенаправленных траловых операций рыбаками с целью снижения плотности роя до того, как он достигнет электростанции.

На данный момент новые медузы не замечены, поэтому очистка завершается, что должно привести к быстрому перезапуску установок.

Напомним, в Венгрии из-за обмеления Дуная заявили о необходимости остановки единственной в стране АЭС.

Также сообщалось, что в конце июля возле Южно-Украинской АЭС зафиксировали 11 беспилотников.