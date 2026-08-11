Найбільша АЕС у Західній Європі зупинила роботу трьох реакторів: що сталося

Атомна електростанція в Гравеліні на узбережжі Ла-Маншу у Франції зупинила роботу трьох реакторів.

Причиною вжиття превентивних заходів стала навала медуз напередодні ввечері на насосні станції морської води АЕС, повідомляє Reuters з посиланням на інформацію компанії-оператора EDF.

АЕС "Гравелін" — найбільша діюча атомна електростанція у Франції та в Західній Європі. Вона розташована на півночі країни, у департаменті Нор. Її охолодження здійснюється за допомогою каналу, з’єднаного з Північним морем. Шість енергоблоків АЕС виробляють по 900 мегават електроенергії кожен, або 5,4 гігавата загалом.

Реактори № 2, 3 і 4 тимчасово зупинено через навалу медуз, а роботу реактора № 1 було обмежено до 50 % від його потужності. Реактор № 5 вже було зупинено раніше для технічного обслуговування, і наразі на повну потужність працює лише реактор № 6.

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У EDF заявили, що ситуація, що склалася, жодним чином не впливає на безпеку об’єкта, персоналу чи навколишнього середовища.

Минулого року медузи вже паралізували роботу цієї АЕС.

Вчені попереджають, що подібні події можуть ставати частішими через такі фактори, як глобальне потепління, поява інвазивних видів, втрата середовища проживання хижаків та надмірний вилов риби.

Минулого року оператор АЕС повністю зупиняв роботу станції через медуз, тому тепер подбав про нові методи моніторингу та тралення, щоб спробувати запобігти або обмежити наслідки майбутніх інцидентів.

Компанія EDF встановила стаціонарні камери на водозабірних каналах та на сітках фільтрувальних барабанів для якнайшвидшого виявлення будь-яких засмічень, що виникають, повідомив агентству інженер станції.

Компанія також співпрацює з французькою рибальською організацією та організацією з порятунку на морі, які відстежують зграї медуз і можуть подати сигнал тривоги для проведення цілеспрямованих тралових операцій рибалками з метою зменшення щільності зграї до того, як він досягне електростанції.

Наразі нових медуз не виявлено, тому очищення завершується, що має сприяти швидкому відновленню роботи установок.

Нагадаємо, що в Угорщині через обміління Дунаю заявили про необхідність зупинки єдиної в країні АЕС.

Також повідомлялося, що наприкінці липня поблизу Південно-Української АЕС було зафіксовано 11 безпілотників.