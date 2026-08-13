Путин скрывает свое местонахождение с помощью фальшивых офисов и поезда, — NYT

Глава Кремля Владимир Путин использует различные способы, чтобы скрыть своё местонахождение. Журналисты даже отслеживали его передвижения по состоянию растений в кремлевском кабинете.

Об этом сообщает издание The New York Times.

Издание отмечает, что вокруг передвижений Путина столько тайн, что журналисты пытались определить время его встреч по тому, как менялось состояние растений в его кабинете.

У Путина есть почти одинаковые кабинеты в разных резиденциях. Это позволяет публиковать видео встреч так, чтобы по интерьеру нельзя было определить, где именно находится президент. По словам российского журналиста-расследователя Михаила Рубина, по сравнению с Россией секретность вокруг полета президента США Дональда Трампа была "детской забавой".

Российские чиновники также вынуждены скрывать встречи с Путиным до момента их трансляции. Иногда такие видео появляются через несколько недель после самой встречи. У российских журналистов для таких записей есть отдельный термин — "консервы".

Відео дня

Для передвижения Путина используют специальный президентский поезд, секретные железнодорожные станции и отдельные пути вблизи как минимум трёх его загородных резиденций. Согласно утечке документов, в поезде имеются система защиты, тренажёрный зал, спа-салон и специальное оборудование для связи.

После начала пандемии коронавируса секретность вокруг Путина усилилась. После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году меры безопасности стали ещё более строгими. В Москве также предполагают, что кортежи, которые считаются автомобилями Путина, иногда могут быть автомобилями-приманками.

Кремль ранее отрицал, что вводит общественность в заблуждение относительно местонахождения Путина. Российская журналистка Фарида Рустамова назвала ложные сообщения о его пребывании "обычным вторником".

Напомним, что Владимир Путин стал избегать поездок в регионы, куда могут долететь украинские дроны. Во время его визитов в РФ усиливают меры безопасности, в частности перекрывают улицы и ограничивают работу интернета, а Кремль усиливает давление на оппозицию.

12 августа российский диктатор Владимир Путин пригрозил "зеркально" отвечать на задержание российских торговых судов и захватывать иностранные корабли "в любом месте", в частности в зоне ответственности Тихоокеанского флота РФ. Он назвал действия стран ЕС в отношении российского "теневого флота" "пиратством и разбоем".