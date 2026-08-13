Путін приховує своє місцезнаходження за допомогою фальшивих офісів і поїзда, — NYT

Очільник Кремля Володимир Путін використовує різні способи, щоб приховувати своє місцезнаходження. Журналісти навіть відстежували його пересування за станом рослин у кремлівському кабінеті.

Про це повідомляє видання The New York Times.

Видання зазначає, що навколо пересувань Путіна настільки багато таємниць, що журналісти намагалися визначити час його зустрічей за тим, як змінювався стан рослин у його кабінеті.

У Путіна є майже однакові кабінети в різних резиденціях. Це дозволяє публікувати відео зустрічей так, щоб за інтер'єром не можна було встановити, де саме перебуває президент. За словами російського журналіста-розслідувача Михайла Рубіна, порівняно з Росією секретність навколо польоту президента США Дональда Трампа була “дитячою грою”.

Російські чиновники також змушені приховувати зустрічі з Путіним до моменту їхньої трансляції. Іноді такі відео виходять через кілька тижнів після самої зустрічі. У російських журналістів для таких записів є окремий термін — “консерви”.

Відео дня

Для пересування Путіна використовують спеціальний президентський потяг, секретні залізничні станції та окремі колії біля щонайменше трьох його заміських резиденцій. За даними витоку документів, потяг має захист, тренажерний зал, спа та спеціальне обладнання для зв'язку.

Після початку пандемії коронавірусу секретність навколо Путіна посилилася. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році заходи безпеки стали ще жорсткішими. У Москві також припускають, що кортежі, які вважають автомобілями Путіна, іноді можуть бути автомобілями-приманками.

Кремль раніше заперечував, що вводить громадськість в оману щодо місцезнаходження Путіна. Російська журналістка Фаріда Рустамова назвала неправдиві повідомлення про його перебування “звичайним вівторком”.

Нагадаємо, що Володимир Путін почав уникати поїздок до регіонів, куди можуть долетіти українські дрони. Під час його візитів у РФ посилюють заходи безпеки, зокрема перекривають вулиці та обмежують роботу інтернету, а Кремль посилює тиск на опозицію.

12 серпня російський диктатор Володимир Путін пригрозив “дзеркально” відповідати на затримання російських торговельних суден і захоплювати іноземні кораблі “в будь-якому місці”, зокрема в зоні відповідальності Тихоокеанського флоту РФ. Він назвав дії країн ЄС щодо російського “тіньового флоту” “піратством і розбоєм”.