Познакомился с мальчиком: Путин впервые посетил Курилы, какова реакция Японии (видео)

Российский диктатор Путин продолжил поездку на Дальний Восток России и побывал на Курильских островах, сообщил Кремль. В частности, состоялся визит на остров Эторофу (рус. Итуруп). На видео с Курил появился диктатор в окружении российских женщин: они поговорили о погоде и познакомили его с 10-летним мальчиком Яромиром. Как Япония отреагировала на появление Путина на острове, который СССР оккупировал 80 лет назад?

Информация о визите Путина на Курильские острова появилась на сайтах Кремля утром 13 августа. Среди прочего, показали очередное общение с народом, к которому вышел российский диктатор. Главная тема — солнечная погода, нетипичная для этого региона. Помимо встречи с россиянами, Путин пообщался с местными властями и посетил рыбоперерабатывающий завод на острове Эторофу, расположенном в 100 км от японского острова Хоккайдо.

На острове Эторофу Путина привели на завод "Ясный", и директор показал российскому диктатору, как выглядит тунец. Кроме того, прозвучала история о китах и лососе, а также о том, как россияне углубили старую бухту, оставшуюся от японцев и предыдущего предприятия. Тем временем Кремль сообщил о ряде официальных встреч. Состоялась беседа с губернатором Сахалина Валерием Рымаренко, который рассказал об определенных экономических трудностях и ориентации на экспорт. Также выяснилось, что на самом большом острове Курил прошли реабилитацию две тысячи россиян, воевавших против украинцев.

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СМИ также напомнили, что перед этим состоялась беседа с командующим Тихоокеанским флотом Виктором Лииным, руководителем управления ФСБ Сергеем Махориным и командующим 68-м армейским корпусом Алексеем Шведовым. Главной темой беседы стала безопасность РФ в Тихоокеанском регионе, сообщили российские СМИ.

РФ и Япония — подробности

Курильские острова — регион на Дальнем Востоке РФ, который СССР присоединил по итогам Второй мировой войны, а ранее они принадлежали Японии. В частности, остров Эторофу (россияне называют его Итуруп) и ряд соседних островов до сих пор на японских картах относятся к префектуре Хоккайдо.

РФ и Япония — карта з проблемным островом Итуруп или Эторофу Фото: Google Maps

На визит Путина на оккупированный остров отреагировали власти Японии. В частности, глава МИД Тосимицу Мотеги напомнил, что это исконные земли Японии, и поэтому он выражает протест против этой поездки.

"Сегодня я узнал о сообщении, что президент России Путин посетил остров Эторофу. Четыре северных острова, включая Эторофу, являются исконной территорией нашей страны как с исторической точки зрения, так и с точки зрения международного права, и Япония как государство решительно протестует против этого визита", — написал министр в социальной сети X.

Кроме того, с ответом выступила премьер-министр Японии Сана Такаичи, которая выразила протест в связи с действиями Путина и оценила их как "несовместимые с последовательной позицией Японии в отношении Северных территорий".

РФ и Япония — протест из-за визита Путина на Итуруп (или Эторофу) 13 августа Фото: Скриншот

Отметим, что Фокус писал о визите Путина на Дальний Восток, в ходе которого он посетил тихоокеанскую базу ВМС и корабль "Варяг". Во время встречи с военными диктатор выступил с речью, в которой пригрозил захватывать корабли других стран. По словам Путина, таким образом РФ будет реагировать на действия Запада, который задерживает "мирные торговые суда" и продает грузы. За несколько дней до выступления главы Кремля стало известно о том, что США продали на металлолом корабль "Marinera", захваченный в ходе операции в Венесуэле: капитан поднял флаг РФ за несколько минут до захвата. В июне стало известно о плане Великобритании продать груз танкера теневого флота, который был остановлен в Ла-Манше.

Между тем ранее СМИ писали о другом мальчике, который познакомился с Путиным: его звали Никита Конкин, и это произошло в Московском Кремле. На видео запечатлелся момент, когда российский диктатор позволил себе излишнюю близость с несовершеннолетним. Впоследствии выяснилось, что Конкин стал преподавателем в Рязани, а журналисты подсчитали, что Путин так вел себя с 29 детьми.

Напоминаем, что 13 августа издание The New York Times рассказало о том, как Кремль скрывает поездки российского диктатора Путина.