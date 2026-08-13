Познайомився з хлопчиком: Путін вперше відвідав Курили, яка реакція Японії (відео)

Російський диктатор Путін продовжив подорож на Далекий Схід Росії та побував на Курильських островах, повідомив Кремль. Серед іншого, відбувся візит на острів Еторофу (рос. Ітуруп). На відео з Курил з'явився диктатор в оточенні російських жінок: поговорили про погоду та познайомили з 10-річним хлопчиком Яроміром. Як Японія відреагувала на появу Путіна на острові, який СРСР окупували 80 років тому?

Інформація про візит Путіна на Курильські острови з'явилась на ресурсах Кремля зранку 13 серпня. Серед іншого, показали чергове спілкування з народом, до якого вийшов російський диктатор. Головна тема — сонячну погоду, нетрадиційну для цього регіону. Крім зустрічі з росіянами, Путін поговорив з місцевою владою і побував на рибопереробному заводі на острові Еторофу, розташованому за 100 км віл японського острова Хокайдо.

На Еторофу Путіна привели на завод "Ясний" і директор показав російському диктатору, як виглядає тунець. Крім того, пролунала історія про китів та лосося й про те, як росіяни заглибили стару бухту, яка лишилась від японців та попереднього підприємства. Тим часом Кремль повідомив про низку офіційних зустрічей. Відбулась розмова з губернатором Сахаліну Валерієм Римаренком, який розповів про певні економічні негаразди та орієнтацію на експорт. Також з'ясувалось, що на найбільшому острові Курил пройшли реабілітацію дві тисячі росіян, які воювали проти українців.

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Медіа також нагадали, що перед цим відбулась розмова з командувачем Тихоокеанським флотом Віктором Ліїним, керівником управління ФСБ Сергієм Махоріним та командувачем 68 армійського корпусу Олексієм Шведовим. Головна тема розмови — безпека РФ у Тихоокеанському регіоні, повідомили росЗМІ.

РФ та Японія — деталі

Курильські острови — регіон на Далекому Сході РФ, який СРСР привласнив за підсумками Другої світової війни, а раніше вони належали Японії. Зокрема, острів Еторофу (росіяни називають Ітуруп) та низка сусідніх досі на японських картах належить префектурі Хокайдо.

РФ та Японія — проблемний острів Ітуруп (або Еторофу) Фото: Google Maps

На візит Путіна на окупований острів відреагувала влада Японії. Зокрема, глава МЗС Тосіміцу Мотеґі нагадав, що це споконвічні землі Японії, і тому він протестує проти цієї поїздки.

"Сьогодні я дізнався про повідомлення, що президент Росії Путін відвідав острів Еторофу. Північні чотири острови, включаючи Еторофу, є споконвічною територією нашої країни як історично, так і з точки зору міжнародного права, і Японія як держава рішуче протестує проти цього візиту", — написав міністра у соцмережі X.

Крім того, з'явилась відповідь прем'єр-міністерка Японії Сани Такаїчі, яка протестувала щодо дій Путіна та оцінила їх як "несумісні із послідовною позицією Японії щодо Північних територій".

РФ та Японія — протест через візит Путіна на Ітуруп (чи Еторофу) 13 серпня Фото: Скриншот

Зазначимо, Фокус писав про візит Путіна на Далекий Схід, під час якого він відвідав тихоокеанську базу ВМС та корабель "Варяг". Під час зустрічі з військовими диктатор виголосив промову, у якій пригрозив захоплювати кораблі інших країн. Зі слів Путіна, таким чином РФ реагуватиме на дії Заходу, який затримує "мирні торгівельні судна" та продає вантажі. За кілька днів до виступу очільника Кремля стало відомо про те, що США продали на металобрухт корабель Marinera, який захопили під час операції у Венесуелі: капітан підняв прапор РФ за кілька хвилин до захоплення. У червні стало відомо про план Британії продати вантаж танкера тіньового флоту, який спинили у Ла-Манші.

Тим часом раніше медіа писали про іншого хлопчика, який познайомився з Путіним: його звали Микита Конкіна і подія сталась у Московському Кремлі. На відео потрапив момент, коли російський диктатор дозволив собі зайву інтимність з неповнолітнім. Згодом з'ясувалось, що Конкін став викладачем у Рязані, а журналісти підрахували, що Путін так поводився з 29 дітьми.

Нагадуємо, 13 серпня медіа The New York Times розповіло про те, як Кремль приховує поїздки російського диктатора Путіна.