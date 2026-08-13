Купались в озере: в Нидерландах погибли двое юношей из Украины

15-летний подросток и 20-летний молодой человек погибли, купаясь на озере в городе Нюнспет.

Около полудня на рекреационном озере в Нюнспете сработала тревога. Несколько очевидцев заметили, что двое парней уже давно не появляются на поверхности. Были задействованы водолазные команды, спасательные лодки, несколько машин скорой помощи, вертолёт скорой помощи и полицейский вертолёт, но спасти ребят не удалось, сообщает Reformatorisch Dagblad.

В сообщении говорится, что через 45 минут поисков были найдены двое: 15-летний подросток и 20-летний молодой человек.

Их срочно доставили в больницу. Позже в тот же день стало известно, что оба скончались. Полиция расследует этот случай как трагический несчастный случай.

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Двое украинцев погибли в Нидерландах Фото: Соцсети

Обе жертвы были из Украины и принадлежали к реформатской общине в Нанспеете. Церковный совет сообщил членам общины о смерти.

Секретарь реформатской общины Нунспета Леонард Рукенс рассказал, что мальчики жили в приемной семье и часто посещали украинские богослужения, организованные церковью. Их семья была одной из первых, прибывших в Нюнспет.

"Старшего часто можно было встретить в церкви. Он помогал церковному сторожу, а иногда также посещал регулярные богослужения", — говорит Рукенс. По его словам, приемные родители мальчиков тоже из Украины. Церковный совет проинформировал общину.

Заместитель мэра Дженнифер Эльскамп сказала: "Мы с глубокой скорбью узнали об этом трагическом событии. Наши мысли с этой семьей. Нет слов, чтобы описать горе, вызванное этой утратой. То, что должно было стать безопасным будущим в Нидерландах, обернулось большим горем для этой семьи. Как муниципалитет, мы поддерживаем эту семью и предлагаем помощь там, где это возможно".

Занденплас — это озеро, образовавшееся на месте песчаного карьера. В 1960-х годах здесь добывали песок для строительства соседней автомагистрали A28. Впоследствии эта территория была застроена как рекреационная зона.

По словам постоянного посетителя, вода в Занденпласе может быть коварной: "В некоторых местах она очень глубокая".

Там проложена линия плавучих буев, которые указывают, где вода становится слишком глубокой для детей и неопытных пловцов. Самая глубокая зона находится за пределами линии буев и поэтому не является официальной зоной для купания. Кроме того, там не контролируется качество воды. Именно здесь пара и нырнула.

Реформатская община в Нунспете уже около четырёх лет организует богослужения на украинском языке. Эти богослужения проводит голландский священник или старейшина. Богослужения, которые также транслируются в режиме онлайн, переводятся на украинский язык.

Напомним, по состоянию на 30 июня 2026 года в странах ЕС находились 4,41 млн человек, которые выехали из Украины и получили статус временной защиты. За месяц их число увеличилось на 24 380 человек, или на 0,6%.

Ранее в ЕС было одобрено продление временной защиты для украинцев до 4 марта 2028 года. При этом для новых заявителей ввели дополнительное условие: военнообязанные мужчины должны подтвердить законность выезда из Украины, а также выполнение или отсутствие военных обязанностей.