Купалися в озері: в Нідерландах загинули двоє юнаків з України

15-річний підліток та 20-річний хлопець загинули, купаючись на озері у місті Нюнспет.

Близько опівдня на рекреаційному озері в Нюнспеті спрацювала тривога. Декілька очевидців побачили, що двоє хлопців давно не з'являються на поверхні. Було задіяно водолазні команди, рятувальні човни, кілька машин швидкої допомоги, вертоліт швидкої допомоги та поліцейський вертоліт, але врятувати хлопців не вдалось, повідомляє Reformatorisch Dagblad.

У повідомленні сказано, що через 45 хвилин пошуків були знайдені двоє: це 15-річний підліток та 20-річний хлопець.

Їх терміново доправили до лікарні. Пізніше того ж дня стало відомо, що обоє померли. Поліція розглядає це як трагічний нещасний випадок.

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Двоє українців загинули в Нідерландах Фото: Соцмережі

Обидві жертви були з України та належали до реформатській громаді в Нанспееті. Церковна рада повідомила членів громади про смерть.

Секретар реформатської громади Нунспета Леонард Рукенс розповів, що хлопчики жили в прийомній родині та часто відвідували українські служби, організовані церквою. Їх родина була однією з перших, яка прибула до Нюнспета.

"Старшого часто можна було знайти в церкві. Він допомагав церковному сторожу, а іноді також відвідував регулярні служби", – каже Рукенс. За його словами, прийомні батьки хлопчиків також з України. Церковна рада повідомила громаду.

Заступниця мера Дженніфер Ельскамп сказала: "Ми дізналися про цю трагічну подію з великим сумом. Наші думки з цією родиною. Немає слів, щоб описати горе, спричинене цією втратою. Те, що мало бути безпечним майбутнім у Нідерландах, перетворилося на велике горе для цієї родини. Як муніципалітет, ми підтримуємо цю родину та пропонуємо підтримку, де це можливо".

Занденплас – це озеро на місці піщаного кар'єра. У 1960-х роках тут видобували пісок для будівництва сусідньої автомагістралі A28. Згодом ця територія була забудована як рекреаційна зона.

За словами постійного відвідувача, вода в Занденпласі може бути підступною: "У деяких місцях дуже глибоко".

Там є лінія плавучих буїв, які вказують, де вода стає занадто глибокою для дітей та недосвідчених плавців. Найглибша зона знаходиться за межами лінії буїв і тому не є офіційною зоною для плавання. Наприклад, там також не контролюється якість води. Саме тут пара пірнула.

Реформатська громада в Нунспеті вже близько чотирьох років організовує українські служби. Ці служби проводить голландський священик або старійшина. Служби, які також транслюються онлайн, перекладаються українською мовою.

Нагадаємо, станом на 30 червня 2026 року в країнах ЄС перебували 4,41 млн людей, які виїхали з України та отримали статус тимчасового захисту. За місяць їхня кількість зросла на 24 380 осіб, або 0,6%.

Раніше в ЄС погодили продовження тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року. Водночас для нових заявників запровадили додаткову умову: військовозобов’язані чоловіки мають підтвердити законність виїзду з України та виконання або відсутність військових обов’язків.