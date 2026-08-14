"Все хотят остановить войну": Надеждин, бежавший из РФ, рассказал об изменениях настроений российского общества и элит

Борис Надеждин, который пытался баллотироваться на президентских выборах в Российской Федерации и недавно бежал во Францию, рассказал, как ему удалось уехать и что изменилось в РФ в связи с войной.

Политик утверждает, что в российском обществе и среди элит якобы значительно изменились настроения в отношении российско-украинской войны. Что касается его собственного отъезда, то он в один момент осознал, что у него есть "три дня на решение". Об этом он рассказал журналистам CNN.

Как Надеждину удалось сбежать из РФ

Всего месяц назад Надеждин начал предвыборную кампанию в преддверии сентябрьских выборов в российский парламент. Однако 10 июля его сначала объявили "иностранным агентом". Этот статус, помимо прочего, означал, что он не сможет работать в парламенте.

Несмотря на это, он заявил, что продолжит кампанию. После этого заявления его арестовали по административному обвинению — за демонстрацию "экстремистской символики". 17 июля ему был назначен незначительный штраф, а днём ранее — на сайте "Госуслуги" ему пришло уведомление о запрете на выезд с территории РФ. Через три дня поступила повестка от Следственного комитета РФ.

Відео дня

На следующий день, как утверждает Надеждин, повестка внезапно "исчезла" из его личного кабинета. Российский политик утверждает, что это якобы был "намеренный сигнал" о том, что ему следует немедленно покинуть страну.

"Когда кремлевская администрация хочет, чтобы оппозиционный политик… покинул страну, во-первых, они возбуждают против него уголовное дело… а во-вторых, открывают ему путь для выезда из России", — рассказал Надеждин.

Что изменилось в обществе и среди элит

Борис Надеждин известен своей "антивоенной" деятельностью. Он убежден, что значительное число россиян якобы прислушалось к его антивоенным призывам.

"С начала этого года мы заметили глубокие изменения в общественном мнении в России. Все хотят остановить войну. Это чувствуется в обществе, это чувствуется в элите и в ближайшем окружении Путина. И, конечно же, есть понимание того, что эта война на самом деле означает для российской экономики, для российских городов", — заявил политик.

Он также отметил, что рейтинг одобрения российского диктатора Владимира Путина также снижается. Надеждин утверждает: окружение Путина и сам российский президент понимают, что "единственный способ вернуть высокую поддержку народа сейчас — это остановить войну".

В то же время Надеждин не испытывает оптимизма по поводу того, что урегулирование конфликта будет длительным.

Напомним, ранее издание NV сообщало, что Надеждин оказался подставным лицом со стороны действующей власти.

Кроме того, издание The Telegraph сообщало, что Путин проводит чистку "оппозиции" на фоне собственных низких рейтингов.