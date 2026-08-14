"Усі хочуть зупинити війну": Надєждін, який втік із РФ, розкрив зміни в настроях російського суспільства та еліт

Борис Надєждін, який намагався балотуватися на президентських виборах у Російській Федерації і нещодавно втік до Франції, розповів, як йому вдалося виїхати та що змінилося у РФ щодо війни.

Політик стверджує, що у російському суспільстві та серед еліт нібито значно змінилися настрої щодо російсько-української війни. Щодо власного виїзду, то він усвідомив в один момент, що має це "питання трьох днів". Про це він розповів журналістам CNN.

Як Надєждіну вдалося втекти з РФ

Лише місяць тому Надєждін кампанію до вересневих виборів до російського парламенту. Однак 10 липня його спершу оголосили "іноземним агентом". Цей статус серед іншого означав, що він не зможе працювати в парламенті.

Попри це, він заявив, продовжуватиме кампанію. Після цієї заяви його заарештували за адміністративним обвинуваченням — за демонстрацію "екстремістської символіки". 17 липня він отримав незначний штраф, а днем раніше — йому прийшло на сайті "Госуслуги" сповіщення про заборону на виїзд з території РФ. Через три дні надійшла повістка від Слідчого комітету РФ.

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Наступного дня, як стверджує Надєждін, повістка раптом "зникла" з його особистого кабінету. Російський політик стверджує, що це нібито був "навмисний сигнал" про те, щоб він негайно виїхав з країни.

"Коли кремлівська адміністрація хоче, щоб опозиційний політик… залишив країну, по-перше, вони відкривають проти нього кримінальне розслідування… а по-друге, відкривають йому шлях для виїзду з Росії", — розповів Надєждін.

Що змінилося у суспільстві та серед еліт

Борис Надєждін відомий своєю "антивоєнною" діяльністю. Він переконаний, що значна кількість росіян нібито дослухалася до його антивоєнних закликів.

"З початку цього року ми виявили глибокі зміни в суспільній думці в Росії. Усі хочуть зупинити війну. Це є в суспільстві, це є в еліті та в найближчому оточенні Путіна. І, звісно ж, є розуміння того, що ця війна насправді означає для російської економіки, для російських міст", — заявив політик.

Він також зазначив, що рейтинг схвалення російського диктатора Володимира Путіна також знижується. Надєждін стверджує: оточення Путіна та сам російський президент розуміють, що "єдиний спосіб повернути високу підтримку людей зараз це зупинити війну".

Водночас у Надєждіна немає оптимізму щодо того, що врегулювання конфлікту буде тривалим.

Нагадаємо, раніше видання NV писало, що Надєждін виявився підставною особою від чинної влади.

Також видання The Telegraph розповідало, що Путін зачищає "опозицію" на тлі власних низьких рейтингів.