В Латвии объявили воздушную тревогу: истребители преследовали неизвестный БПЛА

Ранним утром 14 августа в Латвии была объявлена воздушная тревога, а Финляндия ввела ограничения в некоторых районах Балтийского моря из-за появления неизвестного беспилотника в воздушном пространстве.

Утром в пятницу в регионах Латвии, расположенных вблизи границы с Россией, зазвучали сирены из-за неизвестного объекта в небе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Министерство обороны Латвии.

Сообщается, что истребители, выполнявшие задачу по противовоздушной обороне НАТО, сбили неизвестный беспилотник, который ранним утром нарушил воздушное пространство Латвии. На момент публикации Военно-воздушные силы Латвии уже отменили предупреждение об воздушной опасности.

Кроме того, Финляндия — ещё одна страна-член ЕС и НАТО, также граничащая с Россией, — временно ограничила зоны авиационного и морского движения в восточной части Финского залива. Страна предприняла эти шаги в качестве превентивной меры против возможных действий беспилотных летательных аппаратов.

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Вооруженные силы Латвии не сразу предоставили информацию о подробностях инцидента и возможном происхождении дронов. Reuters отмечает, что этот инцидент произошел на фоне продолжающейся полномасштабной войны России против Украины. Киев и Москва наносят удары по территориям друг друга в ходе конфликта. Так, этой ночью губернатор Ленинградской области РФ Александр Дроздов сообщил об атаке на регион и сбитии как минимум 15 дронов.

Напомним, 11 августа издание Spiegel сообщало, что неизвестный дрон вызвал суматоху в аэропорту Ганновера.

Кроме того, 8 августа Национальное радио Болгарии сообщило, что неизвестный БПЛА взорвался в Болгарии недалеко от границы с Румынией.