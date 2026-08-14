У Латвії оголошували повітряну тривогу: винищувачі полювали за невідомим БпЛА

Під ранок 14 серпня у Латвії оголошували повітряну тривогу, а Фінляндія ввела обмеження в деяких районах Балтійського моря через невідомий безпілотник у повітряному просторі.

Вранці п'ятниці у регіонах Латвії, розташованих поблизу кордону із Росією, пролунали сирени через невідому ціль у небі. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на Міністерство оборони Латвії.

Повідомляється, що винищувачі, які виконували місію з протиповітряної оборони НАТО, збили невідомий безпілотник, який рано-вранці порушив повітряний простір Латвії. Станом на момент публікації Повітряні сили Латвії вже скасували попередження про повітряну небезпеку.

Також Фінляндія, ще одна країна-член ЄС та НАТО, яка також межує з Росією, тимчасово обмежила зони авіаційного та морського руху у східній частині Фінської затоки. Країна здійснила ці кроки як запобіжний захід проти дії можливих безпілотників.

Відео дня

Збройні сили Латвії не надали одразу інформації щодо подробиць інциденту та можливого походження дронів. Reuters зазначає, що цей інцидент трапився на тлі продовження повномасштабної війни Росії проти України. Київ та Москва обмінюються ударами по територіях у ході конфлікту. Так, цієї ночі губернатор Ленінградської області РФ Олександр Дроздов звітував про атаку на регіон та збиття щонайменше 15 дронів.

Нагадаємо, 11 серпня видання Spiegel писало, що невідомий дрон спричинив переполох в аеропорту Ганновера.

Також 8 серпня Національне радіо Болгарії повідомляло, що невідомий БпЛА вибухнув у Болгарії біля кордону з Румунією.