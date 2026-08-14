"Убирайся в Украину": две польки напали на украинцев из-за языка, — соцсети (видео)

В сети утверждают, что две женщины напали на двух украинцев после того, как услышали, что те разговаривают на украинском языке. Женщины избивали мужчин, ругались, плевались и пытались бросить в них большой зонт.

Об этом сообщила пользовательница TikTok Anna_Poliakevych, опубликовав соответствующее видео.

По словам автора, нападение произошло возле кафе.

На видео, судя по тексту поста, женщины вели себя агрессивно, избивали мужчин, бросали в них землю и выкрикивали оскорбления.

Среди них была фраза на польском языке: "Spierdalaj do Ukraine", что означает "убирайся в Украину".

На момент публикации новости посольство и правоохранительные органы не прокомментировали видео. Данных о причинах конфликта, кроме приведенных в сообщении, нет.

Другие нападения на украинцев в Польше

В последние дни в Польше также сообщалось о других случаях нападений на украинцев. 5 августа в Кракове возле супермаркета "Biedronka" неизвестный мужчина начал оскорблять группу украинцев и пытался прогнать их. Во время стычки он толкнул украинку, которая проходила мимо. Пострадавшие обратились в полицию, после чего правоохранители начали расследование. Украинское консульство призвало установить личность нападавшего и привлечь его к ответственности.

Відео дня

6 августа поступило сообщение о нападении в Гданьске. По данным СМИ, пьяный 37-летний поляк агрессивно отреагировал на "восточный акцент" украинца, а затем напал еще на двух прохожих, называя их "сторонниками Бандеры". Одному из мужчин он сломал руку. Полиция задержала нападавшего, в его крови обнаружили более 1,5 промилле алкоголя, а ему может грозить до 7,5 лет лишения свободы.

Еще один инцидент произошел в Кожухове в Любуском воеводстве. Возле хостела, где в основном проживают украинцы, группа молодых людей напала на двух мужчин и девушку. Пострадавшие рассказали, что конфликт начался после того, как местный житель агрессивно отреагировал на украинскую музыку.