"Забирайся в Україну": дві польки напали на українців через мову, — соцмережі (відео)

В мережі стверджують, що дві жінки напали на двох українців після того, як почули, що вони розмовляють українською. Жінки били чоловіків, лаялися, плювалися та намагалися кинути в них велику парасолю.

Про це повідомила користувачка TikTok Anna_Poliakevych, опублікувавши відповідне відео.

За словами авторки, напад стався біля кафе.

На відео, за текстом допису, жінки агресивно поводилися, били чоловіків, кидалися землею та вигукували образи.

Серед них була фраза польською мовою: “Spierdalaj do Ukraine”, що означає “забирайся в Україну”.

На момент публікації новини посольство та правоохоронці відео не коментували. Даних про причини конфлікту, крім наведених у дописі, немає.

Інші напади на українців у Польщі

Останніми днями у Польщі також повідомляли про інші випадки нападів на українців. 5 серпня у Кракові біля супермаркету Biedronka невідомий чоловік почав ображати групу українців і намагався прогнати їх. Під час сутички він штовхнув українку, яка проходила повз. Потерпілі звернулися до поліції, після чого правоохоронці розпочали розслідування. Українське консульство закликало встановити нападника та притягнути його до відповідальності.

Відео дня

6 серпня повідомлялося про напад у Гданську. За даними медіа, п’яний 37-річний поляк агресивно відреагував на “східний акцент” українця, а згодом напав ще на двох перехожих, називаючи їх «прихильниками Бандери». Одному з чоловіків він зламав руку. Поліція затримала нападника, у його крові виявили понад 1,5 проміле алкоголю, а йому може загрожувати до 7,5 року ув’язнення.

Ще один випадок стався у Кожухові в Любуському воєводстві. Біля хостелу, де переважно живуть українці, група молодих людей напала на двох чоловіків та дівчину. Потерпілі розповіли, що конфлікт почався після того, як місцевий житель агресивно відреагував на українську музику.