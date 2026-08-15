Нетаньяху назвал Великобританию "первой исламской республикой" с ядерной бомбой (видео)

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху считает, что нынешняя Великобритания является "первой исламской республикой" в Европе, обладающей ядерным оружием. Политик привёл эту аналогию на фоне ухудшения отношений с Лондоном в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.

Глава правительства Израиля провел аналогию со словами вице-президента США Джей Ди Венса в 2024 году, когда тот намекал на количество мигрантов, прибывающих в Туманный Альбион из исламских стран. Об этом политик заявил в интервью армейскому радио Израиля.

Нетаньяху высоко оценил положительное освещение Израиля журналистом Рэндольфом Черчиллем — сыном Уинстона Черчилля. Это заявление он сделал более полувека назад, а сейчас политик не знает, как ему реагировать на сложившееся положение дел в Великобритании.

"Попробуйте найти что-то подобное в сегодняшней Великобритании, в так называемой Исламской республике Великобритания", — сказал премьер-министр Израиля.

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В то же время ведущий радиошоу попытался поставить под сомнение слова Нетаньяху. Он спросил политика, справедливо ли тот выделяет именно Великобританию, уточнив: "Разве не вся Европа такая?".

"Да, но, знаете, кто-то сказал, что первой исламской республикой, обладающей ядерным оружием, станет Исламская республика Великобритания", — сказал Нетаньяху, отстаивая свою позицию.

Ранее Фокус сообщал о том, как Нетаньяху и Трамп поссорились из-за Ирана. Нетаньяху всё больше сомневается в том, что дальнейшие переговоры с Тегераном приведут к мирному соглашению, и хочет возобновить военные удары.

Впоследствии стало известно, что Нетаньяху требует "подлинного" разоружения ХАМАС. Он добавил, что ЦАХАЛ будет и впредь нейтрализовывать угрозы в адрес израильских военных и граждан.