Нетаньягу назвав Британію "першою ісламською республікою" з ядерною бомбою (відео)

Глава ізраїльського уряду Біньямін Нетаньягу вважає, що нинішня Велика Британія є "першою ісламською республікою" в Європі з ядерним озброєнням. Політик навів цю аналогію на тлі погіршення відносин з Лондоном щодо ситуації на Близькому Сході.

Глава уряду Ізраїлю провів аналогію зі словами віцепрезидента США Джей Ді Венса в 2024-му, коли той натякав на кількість мігрантів до Туманного Альбіону з ісламських країн. Про це політик заявив у інтерв'ю армійському радіо Ізраїлю.

Нетаньягу похвалив позитивне висвітлення Ізраїлю журналістом Рендольфом Черчиллем — сином Вінстона Черчилля. Цю заяву той зробив понад пів століття тому, а зараз політик не знає, як йому реагувати на чинний стан справ у Британії.

"Спробуйте знайти щось таке в сьогоднішній Британії, у так званій Ісламській республіці Британія", — сказав прем'єр-міністр Ізраїлю.

Водночас ведучий радіо шоу намагався поставити під сумнів слова Нетаньягу. Він запитав у політика, чи справедливо він виокремлює саме Велику Британію, уточнивши "чи не вся Європа така".

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"Так, але, знаєте, хтось сказав, що першою ісламською республікою з ядерною зброєю стане Ісламська республіка Британія", — сказав Нетаньягу у відповідь на захист своєї позиції.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Нетаньягу і Трамп посварилися через Іран. Нетаньягу все більше сумнівається в тому, що подальші переговори з Тегераном приведуть до мирної угоди, і хоче відновити військові удари.

Згодом стало відомо, що Нетаньягу вимагає "справжнього" роззброєння ХАМАС. Він додав, що ЦАХАЛ продовжуватиме зривати загрози для ізраїльських військових та громадян.