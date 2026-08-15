"Обманом и ложью": Кремль массово давит на людей, чтобы не объявлять мобилизацию — The Guardian

Россия пытается набрать достаточное количество солдат, поскольку темпы добровольного набора замедляются. Поэтому Кремль осознает последствия объявления новой мобилизации и ищет другие способы найти "пушечное мясо" из-за огромных потерь в Украине.

Глава Кремля Владимир Путин не демонстрирует никаких признаков отказа от завершения войны, но у Кремля всё острее стоит проблема нехватки живой силы. Об этом говорится в материале The Guardian.

"Проблема Кремля в том, что становится всё труднее находить людей, готовых воевать даже за баснословные деньги", — сказал Алексей Табалов, правозащитник и директор организации, помогающей российским призывникам.

На этом фоне российская система вербовки становится всё более жесткой. В разных регионах мужчин задерживают прямо на улицах, забирают с рабочих мест или вызывают в полицейские участки или военкоматы, где на них оказывают давление, чтобы заставить подписать контракт.

Відео дня

По словам Табалова, в настоящее время вербовщики работают с людьми, находящимися в уязвимом положении: у них есть долги, уголовные дела или другие проблемы, которые можно использовать для оказания давления.

"Это превратилось в охоту на людей. Под разными предлогами, с помощью обмана, шантажа, насилия и угроз их заставляют подписывать контракты", — заявил правозащитник.

Где Кремль ищет новое "пушечное мясо"

Впрочем, Кремль ищет новых солдат не только среди взрослых мужчин с проблемами. К кампании привлекаются университеты, техникумы и профессиональные училища, где поощряется набор студентов в вновь созданные подразделения беспилотников.

Российские власти также расширяют возможности для призыва в армию заключенных, в частности лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления. Параллельно Кремль фактически переложил поиск "пушечного мяса" на уровень российских регионов, которые получают планы по набору, которые должны выполнять.

Это позволяет Москве дистанцироваться от кампании, переложив ответственность за поиск новых солдат на местных чиновников. Вокруг этого уже сформировалась целая индустрия вербовки. Региональные власти платят не только тем, кто соглашается пойти в армию, но и тем, кто приводит новых кандидатов. По принципу "приведи друга" россиянам платят за каждого знакомого, которого они убедили подписать контракт.

Один из вербовщиков в центральной России рассказал, что его организация должна ежемесячно находить от 20 до 30 мужчин. За перевыполнение плана сотрудники получают бонусы, а за невыполнение — штрафы.

При этом Кремль использует даже страх перед новой мобилизацией в качестве инструмента вербовки. По словам представителя организации Get Lost Ивана Чувиляева, чиновники используют эти опасения, чтобы заставить мужчин добровольно подписывать контракты, а на самом деле предлагают выбор без выбора.

Мобилизация в РФ: какие варианты есть у Кремля в случае провала

Официально Москва отрицает возможность новой мобилизации. Источники в Кремле сообщают, что Путин пока не принимал решения о новом массовом призыве, но для Кремля это принципиальный вопрос. Повторная мобилизация в 2022 году может стать серьёзным политическим ударом именно в тот момент, когда уверенность россиян в ходе войны ослабевает.

Если добровольцев и тех, кого удастся заставить подписать контракт, окажется недостаточно, перед Путиным вновь встанет вопрос о мобилизации. Варианты могут быть разными — от нового массового призыва до выборочной мобилизации резервистов, отправки на фронт нынешних срочников или скрытого привлечения резерва.

"Я не думаю, что им удастся набрать достаточно людей при нынешней системе", — считает Табалов и добавляет, что после этого Кремлю придется решать, какую форму мобилизации выбрать.

Ранее Фокус сообщал о том, как в РФ объявят мобилизацию и военное положение. В России уже второй раз за неделю в Госдуме пытаются убедить народ, что "слухи" о мобилизации распространяют в Украине и на Западе, а на самом деле в РФ в этом нет необходимости.

Впоследствии стало известно, каковы планы Кремля по мобилизации. Политический аналитик Вадим Денисенко отмечает, что планы РФ по мобилизации 800 тысяч человек являются нереальными, хотя в той или иной форме мобилизация всё же состоится.