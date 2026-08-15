"Обманом і брехнею": Кремль масово тисне на людей, щоби не оголошувати мобілізації — The Guardian

РФ намагається знайти достатню кількість солдатів, оскільки темпи добровільного набору сповільнюються. Тому Кремль розуміє наслідки оголошення нової мобілізації, і шукає інші способи знайти "гарматне м'ясо" через величезні втрати в Україні.

Очільник Кремля Володимир Путін не демонструє жодних ознак відмови від завершення війни, але в Кремля дедалі гостріше постає проблема нестачі живої сили. Про це йдеться в матеріалі The Guardian.

"Проблема Кремля в тому, що стає дедалі важче знаходити людей, готових воювати, навіть за шалені гроші", — сказав Олексій Табалов, правозахисник і директор організації, яка допомагає російським призовникам.

На цьому тлі російська система вербування стає дедалі жорсткішою. У різних регіонах чоловіків затримують просто на вулицях, забирають із робочих місць або викликають до відділків поліції чи військкоматів, де чинять тиск, аби змусити підписати контракт.

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За словами Табалова, наразі вербувальники працюють із людьми, які перебувають у вразливому становищі: мають борги, кримінальні справи або інші проблеми, які можна використати для тиску.

"Це перетворилося на полювання на людей. Під різними приводами, через обман, шантаж, насильство та погрози їх змушують підписувати контракти", — заявив правозахисник.

Де Кремль шукає нове "гарматне м'ясо"

Втім, Кремль шукає нових солдатів не лише серед дорослих чоловіків із проблемами. До кампанії залучають університети, технікуми та професійні училища, де заохочують набирати студентів до новостворених підрозділів безпілотників.

Російська влада також розширює можливості для залучення до армії ув'язнених, зокрема для осіб, які були засуджені за тяжкі та особливо тяжкі злочини. Паралельно Кремль фактично передав пошук "гарматного м'яса" на рівень російських регіонів, які отримують плани з набору, які мають виконувати.

Це дозволяє Москві дистанціюватися від кампанії, переклавши відповідальність за пошук нових солдатів на місцевих чиновників. Навколо цього вже сформувалася ціла індустрія вербування. Регіональна влада платить не лише тим, хто погоджується йти до армії, а й тим, хто приводить нових кандидатів. За принципом "приведи друга" росіянам платять за кожного знайомого, якого вони переконали підписати контракт.

Один із вербувальників у центральній Росії розповів, що його організація має щомісяця знаходити від 20 до 30 чоловіків. За перевиконання плану працівники отримують бонуси, а за невиконання — штрафи.

При цьому Кремль використовує навіть страх перед новою мобілізацією як інструмент вербування. За словами представника організації Get Lost Івана Чувіляєва, ці побоювання використовують чиновники, щоб змусити чоловіків підписувати контракти добровільно, а фактично пропонують вибір без вибору.

Мобілізація у РФ: які варіанти має Кремль у випадку провалу

Офіційно Москва можливість нової мобілізації заперечує. Джерела у Кремлі кажуть, що Путін поки не ухвалював рішення про новий масовий призов, але для Кремля це принципове питання. Повторення мобілізації 2022 року може стати серйозним політичним ударом саме в момент, коли впевненість росіян у перебігу війни слабшає.

Якщо добровольців і тих, кого вдається змусити підписати контракт, стане недостатньо, перед Путіним знову постане питання мобілізації. Варіанти можуть бути різними — від нового масового призову до вибіркової мобілізації резервістів, відправлення на фронт нинішніх строковиків або прихованого залучення резерву.

"Я не думаю, що їм вдасться набрати достатньо людей за нинішньої системи", — вважає Табалов і додає, що після цього Кремлю доведеться вирішувати, яку форму мобілізації обирати.

Раніше Фокус повідомляв про те, як в РФ оголосять мобілізацію та воєнний стан. У Росії вже вдруге за тиждень у Держдумі намагаються переконати народ, що "чутки" про мобілізацію поширюють в Україні та на Заході, а насправді у РФ такої потреби немає.

Згодом стало відомо, якими є плани Кремля на мобілізацію. Політичний аналітик Вадим Денисенко зазначає, що плани РФ мобілізували 800 тисяч людей є нереальними, хоча в тій чи іншій формі мобілізація все-таки відбудеться.