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Маск и Трамп вновь помирились после громкого скандала: СМИ пишут о "цене вопроса" в $100 млн

Маск и Трамп вновь помирились после громкого скандала: СМИ пишут о "цене вопроса" в 100 млн долларов
Трамп и Маск примирились после громкого скандала, связанного с делом Эпштейна | Фото: Axios

Мультимиллиардер Илон Маск и президент США Дональд Трамп пришли к взаимопониманию после громкого разрыва в связи с делом Джеффри Эпштейна. Сейчас Маск готов "уладить" спор в преддверии промежуточных выборов.

Бизнесмен в настоящее время заинтересован в том, чтобы выделить 100 млн долларов на предвыборную кампанию Республиканской партии перед выборами осенью. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с условиями соглашения.

Первым сигналом к примирению стала поездка в КНР, где Маск присоединился к Трампу, его семье, членам администрации и руководителям американских компаний на борту Air Force One. По словам очевидцев, во время полета бывшие союзники общались в дружеской обстановке.

Маск рассказал Трампу о планах по строительству новых заводов в США, а также обсудил с советниками Белого дома президентскую кампанию 2024 года. Главной новостью стало его решение вновь оказать финансовую поддержку республиканцам.

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Смерть Чарли Кирка стала причиной сближения Трампа и Маска
Фото: Скриншот

Бизнесмен планирует направить не менее $100 млн через America PAC — организацию, которую он создал для поддержки Трампа на выборах 2024 года. Её деятельность будет координироваться с MAGA Inc., у которой уже есть более $400 млн.

Это резкий поворот после июньского конфликта прошлого года, когда отношения между Трампом и Маском фактически развалились. Последний публично обвинил президента в причастности к делу Джеффри Эпштейна, а глава Белого дома в ответ пригрозил прекратить государственные контракты компаний миллиардера. Тогда Маск заявлял, что потратил почти $300 млн на поддержку кампании Трампа, без которой тот не выиграл бы президентские выборы.

Джей Ди Венс помог разрядить напряженность между Маском и Трампом

После конфликта администрация президента США начала неформальные переговоры с Маском. Вице-президент Джей Ди Венс и глава аппарата Белого дома Сьюзи Вайлз пытались снизить напряженность, а впоследствии Маск и Трамп возобновили прямые телефонные переговоры. Важную роль в примирении сыграл Венс, который считал, что полный разрыв с Маском был бы опасен для администрации, поскольку у SpaceX есть крайне важные контракты с Пентагоном и NASA.

На сближение также повлияли союзники обеих сторон, в частности Дональд Трамп-младший и технологический советник президента Дэвид Сакс. Особую роль сыграл покойный консервативный активист Чарли Кирк, который до своей гибели пытался восстановить контакты между Трампом и Маском.

Признаком примирения стало возвращение Маска в Белый дом, а также решение Трампа вновь выдвинуть миллиардера Джареда Айзекмана на пост главы НАСА. В то же время Трамп, по словам его помощников, не считает, что их отношения когда-либо вернутся к прежнему уровню близости.

Илон Маск, спор, Трамп
Сам Маск признает, что сильно увлекся политикой и теперь не планирует играть слишком заметную роль
Фото: Из открытых источников

Сам Маск, как утверждают источники, также не планирует вновь играть столь заметную роль в политике. Он добавил, что во время предыдущих выборов "слишком сильно увлекся политикой" и "честно говоря, увлекся".

В настоящее время бизнесмен и 47-й президент США общаются примерно раз в месяц. Среди тем — искусственный интеллект, Китай и международные события.

Несмотря на это, как пишут СМИ, помощь Маска может стать весомым ресурсом для республиканцев на промежуточных выборах, ведь для Трампа сохранение контроля над Конгрессом имеет особое значение. В случае победы демократов оба рискуют оказаться под следствием со стороны политических оппонентов, поэтому и президент США, и бизнесмен считают свои отношения в настоящее время "новым прагматическим союзом, в котором обеим сторонам есть что терять в случае очередного разрыва".

Ранее Фокус сообщал о том, как Маск высмеял беженцев в Сеуте и сравнил их с зомби. Миллиардер провел аналогию с сюжетом фильма "Мировая война Z", в котором зомби штурмовали десятиметровую стену в Израиле, чтобы добраться до людей.

Впоследствии стало известно, что Сикорский вступил в конфликт с Маском из-за Starlink. Компания SpaceX решила исключить Польшу из европейской зоны покрытия мобильной связи, что вызвало скандал.