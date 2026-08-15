Маск і Трамп знову помирилися після гучного скандалу: ЗМІ пишуть про "ціну питання" в $100 млн

Мультимільярдер Ілон Маск і президент США Дональд Трамп знайшли порозуміння після гучного розриву щодо справи Джефрі Епштейна. Нині Маск готовий "залагодити" суперечку напередодні проміжних виборів.

Бізнесмен наразі зацікавлений в тому, щоби виділиnи $100 млн коштів для кампанії Республіканської партії перед виборами восени. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела, знайомих із домовленостями.

Першим сигналом до примирення стала поїздка до КНР, де Маск приєднався до Трампа, його родини, членів адміністрації та керівників американських компаній на борту Air Force One. За словами очевидців, під час польоту колишні союзники спілкувалися дружньо.

Маск розповів Трампу про плани будувати нові заводи у США, а також обговорював із радниками Білого дому президентську кампанію 2024 року. Головною новиною стало його рішення знову фінансово допомогти республіканцям.

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Смерть Чарлі Кірка почала зближувати Трампа та Маска Фото: Скриншот

Бізнесмен планує спрямувати щонайменше $100 млн через America PAC — організацію, яку він створив для підтримки Трампа під час виборів 2024 року. Її діяльність координуватиметься з MAGA Inc., яка вже має понад $400 млн.

Це різкий поворот після червневого конфлікту минулого року, коли відносини між Трампом і Маском фактично зруйнувалися. Останній публічно звинуватив президента у зв'язках із матеріалами справи Джеффрі Епштейна, а глава Білого Дому у відповідь пригрозив припинити державні контракти компаній мільярдера. Тоді Маск заявляв, що витратив майже $300 млн на підтримку кампанії Трампа, без якої той би не виграв президентських виборів.

Джей Ді Венс допоміг скреснути кризі між Маском і Трампом

Після конфлікту адміністрація президента США почала неформальні переговори з Маском. Віцепрезидент Джей Ді Венс і глава апарату Білого дому Сьюзі Вайлз намагалися знизити напруженість, а згодом Маск і Трамп відновили прямі телефонні розмови. Важливу роль у примиренні відіграв Венс, який вважав, що повний розрив із Маском був би небезпечним для адміністрації, оскільки SpaceX має критично важливі контракти з Пентагоном і NASA.

На зближення також вплинули союзники обох сторін, зокрема Дональд Трамп-молодший та технологічний радник президента Девід Сакс. Окрему роль відіграв покійний консервативний активіст Чарлі Кірк, який до своєї загибелі намагався відновити контакти між Трампом і Маском.

Ознакою примирення стало повернення Маска до Білого дому, а також рішення Трампа повторно висунути мільярдера Джареда Айзекмана на посаду глави NASA. Водночас Трамп, за словами своїх помічників, не вважає, що їхні стосунки коли-небудь повернуться до колишнього рівня близькості.

Сам Маск визнає, що сильно втягнувся у політику і тепер не планує грати надто помітної ролі Фото: З відкритих джерел

Сам Маск, як стверджують джерела, також не планує повторювати свою надзвичайно помітну роль у політиці. Він додав, що під час попередніх виборів "надто сильно втягнувся в політику" і "відверто кажучи, захопився".

Нині бізнесмен і 47-й президент США спілкуються приблизно раз на місяць. Серед тем — штучний інтелект, Китай та міжнародні події.

Попри це, як пише ЗМІ, допомога Маска може стати солідним ресурсом для республіканців на проміжних виборах, адже для Трампа збереження контролю над Конгресом має особливе значення. У разі перемоги демократів обидвоє ризикують опинитися під розслідуваннями з боку політичних опонентів, а тому і президент США, і бізнесмен вважають свої відносини нині "новим прагматичним союзом, у якому обом сторонам є що втрачати у разі чергового розриву".

Раніше Фокус повідомляв про те, як Маск висміяв біженців у Сеуті та порівняв їх з зомбі. Мільярдер провів аналогію з сюжетом фільму "Всесвітня війна Z", якому зомбі штурмували десятиметрову стіну в Ізраїлі, щоб дістатись до людей.

Згодом стало відомо, що Сікорський зчепився з Маском через Starlink. Компанія SpaceX вирішила виключити Польщу з європейської зони покриття мобільного зв’язку, через що стався скандал.