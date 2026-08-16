Трамп на коне: президент США сравнил себя с символом основания Америки на ИИ-снимке (фото)

47-й президент США в очередной раз "делится" фотографиями, сгенерированными ИИ в различных образах. На этот раз глава Белого дома представил себя наравне с одним из главных основателей Америки — Джорджем Вашингтоном.

Трамп не прокомментировал два поста, в которых изобразил себя рядом с первым президентом США. Свои ИИ-фото глава Белого дома опубликовал в Truth Social.

На первой картине он изобразил себя рядом с первым президентом Соединённых Штатов, сидящим верхом на чёрном коне. Таким образом Трамп пытался сравнить себя с одним из отцов-основателей США.

Трамп рядом с Вашингтоном на фотографии с ИИ Фото: Truth Social / Donald Trump

На втором снимке Трамп изобразил себя рядом с Вашингтоном за одним столом. Политики держат перья, которыми пишут или подписывают важные государственные акты или решения.

Трамп и Вашингтон на ИИ-фото Фото: Truth Social / Donald Trump

Ранее Фокус сообщал о том, как сборная Испании "удалила" Трампа с праздничных фотографий с ЧМ-2026. Президент США вручал кубок победителям и отказывался уходить со сцены.

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Впоследствии стало известно, что Трамп опубликовал в соцсетях ряд сгенерированных ИИ фотографий "победы" над Ираном. На них он демонстрирует свою "победу" над Ираном, указывая на уничтожение иранских танкеров и удары по острову Харк