Трамп на коні: президент США порівняв себе із символом заснування Америки на ШІ-світлині (фото)
47-й президент США вчергове "ділиться" світлинами, згенерованими ШІ в різних образах. Цього разу глава Білого Дому побачив себе рівним одному з головних засновників Америки — Джорджем Вашингтоном.
Трамп не прокоментував два пости, в яких зобразив себе поруч з першим президентом США. Свої ШІ-фото очільник Білого дому виклав у Truth Social.
На першій картині він зобразив себе поруч із першим главою Сполучених Штатів, вверхи на чорному коні. Таким чином Трамп намагався себе порівняти з батьком-засновником США.
На другій світлині Трамп зобразив себе поруч із Вашингтоном за одним столом. Політики тримають пера, якими пишуть чи підписують важливі державні акти чи рішення.
Раніше Фокус повідомляв про те, як збірна Іспанії "прибрала" Трампа зі святкових фото з ЧС-2026. Президент США вручав кубок переможцям і відмовлявся піти зі сцени.
Згодом стало відомо, що Трамп виклав у соцмережах низку ШІ-фото "перемоги" над Іраном. них він показує свою "перемогу" над Іраном, вказуючи знищення іранських танкерів та ударів по острову Харк