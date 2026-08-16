Трамп на коні: президент США порівняв себе із символом заснування Америки на ШІ-світлині (фото)

47-й президент США вчергове "ділиться" світлинами, згенерованими ШІ в різних образах. Цього разу глава Білого Дому побачив себе рівним одному з головних засновників Америки — Джорджем Вашингтоном.

Трамп не прокоментував два пости, в яких зобразив себе поруч з першим президентом США. Свої ШІ-фото очільник Білого дому виклав у Truth Social.

На першій картині він зобразив себе поруч із першим главою Сполучених Штатів, вверхи на чорному коні. Таким чином Трамп намагався себе порівняти з батьком-засновником США.

Трамп поруч із Вашингтоном на ШІ-фото Фото: Truth Social / Donald Trump

На другій світлині Трамп зобразив себе поруч із Вашингтоном за одним столом. Політики тримають пера, якими пишуть чи підписують важливі державні акти чи рішення.

Трамп і Вашингтон на ШІ-фото Фото: Truth Social / Donald Trump

Раніше Фокус повідомляв про те, як збірна Іспанії "прибрала" Трампа зі святкових фото з ЧС-2026. Президент США вручав кубок переможцям і відмовлявся піти зі сцени.

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Згодом стало відомо, що Трамп виклав у соцмережах низку ШІ-фото "перемоги" над Іраном. них він показує свою "перемогу" над Іраном, вказуючи знищення іранських танкерів та ударів по острову Харк