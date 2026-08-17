Украина готова к встрече с Лукашенко, если это спасет жизни — дипломат Чорногор (видео)

Посол по особым поручениям МИД Ярослав Черногор убежден, что Киев может поддерживать диалог с белорусским диктатором Александром Лукашенко. Он добавляет, что это касается тех случаев, когда можно "спасти жизнь".

Он добавляет, что между Украиной и Беларусью поддерживается диалог, несмотря на напряженные отношения между странами. Об этом он рассказал в интервью белорусской службе "Радио Свобода".

"Во-первых, хотя бы потому, что посольство Украины в Беларуси не закрыто, дипломатические отношения не разорваны. Опять же, мы наблюдаем постоянные обмены украинских и российских военнопленных через территорию Беларуси. А без связи с режимом Лукашенко это было бы невозможно. Поэтому мы можем предполагать, и видим эти примеры на практике, что такая связь существует. На каком уровне и кто именно с кем встречается — неизвестно", — говорит Чорногор.

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По его словам, в Киеве понимают, что в условиях войны, чтобы сократить число человеческих жертв или вообще прекратить боевые действия, президент Украины или кто-либо из государственных служащих готов встретиться с представителем РФ или Беларуси.

"Я не говорю, что это обязательно произойдет. Но если цена этой встречи оправдает ее проведение, в частности ради сохранения человеческих жизней, то всё возможно", — отмечает г-н Чорногор.

Дипломат добавляет, что Лукашенко в чем-то "является самостоятельной фигурой", а в чем-то он — "прокси и сателлит Путина". Поэтому в Киеве, по мнению дипломата, понимают, что Лукашенко максимально зависим от Кремля, но под вопросом остаются его "конкретные шаги".

"Он пытается балансировать. Посетил Путина на Валдае, побывал в КНР и еще ряде стран. Он пытается удержаться у власти. Это то, что мы точно знаем", — отмечает представитель МИД Украины.

Ранее Фокус сообщал о том, как Джонсон опроверг обвинения РФ в срыве переговоров в 2022 году. Он подчеркнул, что ни один западный лидер не мог заставить Украину прекратить борьбу за свою страну.

Впоследствии стало известно об опасениях Украины в связи с мирными переговорами. Чиновники в Киеве опасаются, что администрация президента США Трампа может подтолкнуть Украину к заключению соглашения, которое будет не слишком приемлемым для Киева.