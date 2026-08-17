Україна готова до зустрічі з Лукашенком, якщо це врятує життя — дипломат Чорногор (відео)

Посол з особливих доручень МЗС Ярослав Чорногор переконаний, що Київ може вести комунікацію з білоруським диктатором Олександром Лукашенком. Він додає, що це стосується тоді, коли можна "врятувати життя".

Він додає, що між Україною і Білоруссю відбувається комунікація попри напружені відносини між країнами. Про це він розповів у інтерв'ю білоруській службі "Радіо Свобода".

"По-перше, хоча б тому, що посольство України в Білорусі не зачинене, дипломатичні відносини не розірвані. Знову ж таки, ми бачимо постійні обміни через територію Білорусі українських і російських військовополонених. А без комунікації з режимом Лукашенка це не було б можливим. Тому ми можемо припускати, і бачимо ці приклади реалізації, що такі комунікації відбуваються. На якому рівні й хто саме з ким зустрічається – невідомо", — говорить Чорногор.

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За його словами, в Києві розуміють, що за умов війни, аби зменшити кількість людських жертв або взагалі зупинити бойові дії, то президент України чи хтось із державних службовців готовий зустрітися з представник РФ чи Білорусі.

"Я не кажу, що це обов’язково станеться. Але якщо ціна цієї зустрічі буде варта того, щоб зустрітися, зокрема заради збереження людських життів, все можливо", — вказує пан Чорногор.

Дипломат додає, що Лукашенко в чомусь "є суб’єктний", а чомусь він – "проксі та сателіт Путіна". Тому в Києві, на думку дипломата, розуміють, що Лукашенко максимально залежний від Кремля, але під питаннями залишаються його "конкретні кроки".

"Він намагається балансувати. Їздив до Путіна на Валдай, їздив у КНР та ще низку країн. Він намагається утриматися при владі. Це те, що ми точно знаєм", — зазначає представник МЗС України.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Джонсон спростував звинувачення РФ у зриві переговорів у 2022. Він наголосив, що жоден західний лідер не міг змусити Україну припинити боротьбу за свою країну.

Згодом стало відомо про побоювання України щодо перемовин про мир. Чиновники в Києві мають острах, що адміністрація президента США Трампа може спонукати Україну піти на не надто прийнятну для Києва угоду.