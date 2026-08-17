В Бельгии крупнейшие в истории пожары дошли до границы с ФРГ: Брюссель просит о помощи (видео)

Власти Бельгии сообщают о самом масштабном пожаре в своей истории за последние 113 лет. На данный момент известно, что более 250 пожарных и спасателей ведут работы в природном заповеднике Верхнее Фене.

Огонь постепенно приближается к границе с Германией, а Брюссель обращается к странам ЕС с просьбой о предоставлении авиационной помощи для тушения пожара. Об этом сообщают издание Politico и бельгийский телеканал RTBF.

СМИ сообщают, что огонь уже уничтожил 3000 гектаров территории заповедников. Пожарные отмечают, что в воскресенье в значительной степени полагаются на авиацию для тушения пожара, а из нескольких европейских стран прибывают подкрепления.

Вертолеты бельгийской федеральной полиции и нидерландская авиация уже работали в воскресенье утром, совершая повторные забор воды из ближайшего озера. Дополнительные вертолеты из Чехии и Швеции должны были присоединиться позже в тот же день — после того, как Бельгия задействовала Механизм гражданской защиты ЕС.

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Журналисты пишут, что Европа борется с лесными пожарами на протяжении всего лета, отмеченного повторяющимися волнами жары и засухой: пожары вынудили тысячи людей эвакуироваться в Хорватии, Франции, Германии, Греции и Испании. Во Франции пожарные в воскресенье продолжали бороться с несколькими очагами возгораний, в частности с тем, который приближался к бельгийской границе.

Бельгийские пожары уничтожают уязвимые торфяники и сосновые леса Верхнего Фене. Ранее они подвергались разрушениям во время аналогичного периода жары и засухи ещё в 1911 году, что тогда стало крупнейшим пожаром в Бельгии до лета этого года.

Ранее Фокус сообщал о том, как туристов в Греции эвакуируют по морю с курортов из-за пожаров. На севере страны горит курортный регион Халкидики, а огонь приблизился к пляжам и охватил курортные поселки.

Впоследствии стало известно, что на курорте в Хорватии бушует мощный лесной пожар. Огонь распространился из района Локва-Рогозница на туристический город Омиш, превратив этот необычайно живописный населённый пункт, расположенный в центральной части побережья Адриатики, в настоящую иллюстрацию апокалипсиса.