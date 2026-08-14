Есть погибший и раненые: на курорте в Хорватии бушует мощный лесной пожар (видео)

В Хорватии продолжают бушевать масштабный лесной пожар, и огонь, распространившийся из района Локва-Рогозница в туристическом городе Омиш, превратил красивейший населенный пункт, расположенный в центральной части побережья Адриатики, в настоящую иллюстрацию апокалипсиса.

По состоянию на вечер известно об одном погибшем и 40 пострадавших, восемь из которых находятся в тяжелом состоянии. Сотни туристов эвакуированы, сообщает Index. Погибший — молодой человек, личность и пол которого пока не установлены.

По словам очевидцев, этот человек якобы находился в машине с двумя другими женщинами на Адриатическом шоссе недалеко от Мала-Луки. Когда их окружил огонь, они выбрались из авто, однако одному из троих спастись не удалось. Те женщины, которые выжили, получили серьезные травмы.

Также ведутся поиски 34-летнего гражданина Боснии и Герцеговины, пропавшего без вести прошлой ночью.

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Четверо пациентов из Омиша с ожогами 70% тела перевезены в Загреб. Все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, врачи борются за их жизнь.

По информации СМИ, природные пожары в районе города Омиш уже признаны самыми масштабными и сложными за всю новейшую историю страны, однако масштабы разрушений еще только предстоит оценить.

Так, в Станичах и других населенных пунктах вокруг Омиша потребуется несколько дней, чтобы оценить ущерб. Помимо уничтоженных автомобилей, которые видны на каждом шагу, повреждены также многочисленные частные дома и многоквартирные здания.

Северная ветвь пожара все еще активна и медленно продвигается над вершинами Омишской Динары.

В тушении огня до позднего вечера, кроме пожарных рассчетов, участвовали военно-воздушные силы. От 200 до 250 пожарных остаются на земле, им предстоит трудная ночь, сказал начальник пожарной охраны Славко Тучакович. Операцию по тушению осложняет непрекращающийся ветер бора, который, согласно прогнозу, усилится в течение ночи.

Официальная причина катастрофических пожаров до сих пор неизвестна. Пожарные говорят, что, скорее всего, это сочетание жары, ветра бора, дувшего ночью, и сухой растительности и деревьев.

Пожары бушуют и в Греции. На севере страны горит курортный регион Халкидики. Огонь подобрался к пляжам и охватил курортные поселки.

Напомним, масштабные лесные пожары во Франции и Испании вынудили более 280 тысяч местных жителей и туристов срочно покинуть свои дома и отели.

Также сообщалось о лесных пожарах на Крите. Там огонь бушует у курортного города Ретимно. Тысячи людей вывезли на лодках.