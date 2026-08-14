Є загиблий та поранені: на курорті в Хорватії вирує потужна лісова пожежа (відео)

У Хорватії продовжує вирувати масштабна лісова пожежа, і вогонь, що поширився з району Локва-Рогозниця на туристичне місто Оміш, перетворив цей надзвичайно мальовничий населений пункт, розташований у центральній частині узбережжя Адріатики, на справжню ілюстрацію апокаліпсису.

Станом на вечір 14 серпня відомо про одного загиблого та 40 постраждалих, вісім із яких перебувають у важкому стані. Сотні туристів евакуйовано, повідомляє Index. Загиблий — молода людина, особу та стать якої поки що не встановлено.

За словами очевидців, ця людина нібито перебувала у машині разом із двома іншими жінками на Адріатичному шосе неподалік від Мала-Луки. Коли їх оточило полум’я, вони вибралися з авто, проте одній із трьох врятуватися не вдалося. Ті жінки, які вижили, отримали серйозні травми.

Також тривають пошуки 34-річного громадянина Боснії та Герцеговини, який зник безвісти минулої ночі.

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Четверо пацієнтів з Оміша з опіками 70 % тіла перевезені до Загреба. Усі вони підключені до апаратів штучної вентиляції легенів, лікарі борються за їхнє життя.

За інформацією ЗМІ, лісові пожежі в районі міста Оміш уже визнано наймасштабнішими та найскладнішими за всю новітню історію країни, проте масштаби руйнувань ще тільки належить оцінити.

Так, у Станичах та інших населених пунктах навколо Оміша знадобиться кілька днів, щоб оцінити збитки. Окрім знищених автомобілів, які видно на кожному кроці, пошкоджено також численні приватні будинки та багатоквартирні будинки.

Північна гілка пожежі досі залишається активною і повільно просувається над вершинами Омішської Дінари.

У гасінні пожежі до пізнього вечора, окрім пожежних розрахунків, брали участь військово-повітряні сили. Від 200 до 250 пожежників залишаються на землі, на них чекає важка ніч, сказав начальник пожежної охорони Славко Тучакович. Операцію з гасіння ускладнює безперервний вітер бора, який, згідно з прогнозом, посилиться протягом ночі.

Офіційна причина катастрофічних пожеж досі невідома. Пожежники кажуть, що, найімовірніше, це поєднання спеки, нічного вітру бора та сухої рослинності й дерев.

Пожежі вирують і в Греції. На півночі країни горить курортний регіон Халкідікі. Вогонь наблизився до пляжів і охопив курортні селища.

Нагадаємо, що масштабні лісові пожежі у Франції та Іспанії змусили понад 280 тисяч місцевих жителів і туристів терміново покинути свої домівки та готелі.

Також повідомлялося про лісові пожежі на Криті. Там вогонь вирує поблизу курортного міста Ретімно. Тисячі людей евакуювали на човнах.