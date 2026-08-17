В Бельгії найбільші в історії пожежі дійшли до кордону з ФРН: Брюссель просить допомоги (відео)

Влада Бельгії повідомляє про наймасштабнішу пожежу в своїй історії за останні 113 років. Наразі відомо, що понад 250 пожежників та рятувальників працюють у природному заповіднику Верхнє Фене.

Вогонь поступово підбирається до кордону з Німеччиною, а Брюссель просить авіаційної допомоги від країн ЄС, аби приборкати займання. Про це повідомляють видання Politico та бельгійський телеканал RTBF.

ЗМІ вказує, що вогонь уже знищив 3000 гектарів території заповідниками. Пожежники кажуть що в неділю значною мірою покладаються на авіацію для приборкання вогню, а з кількох європейських країн прибувають підкріплення.

Гелікоптери бельгійської федеральної поліції та нідерландська авіація вже працювали в неділю вранці, здійснюючи повторні набори води з найближчого озера. Додаткові гелікоптери з Чехії та Швеції мали приєднатися пізніше того ж дня — після того, як Бельгія активувала Механізм цивільного захисту ЄС.

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Журналісти пишуть, що Європа бореться з лісовими пожежами протягом усього літа, позначеного повторюваними хвилями спеки та посухою: пожежі змусили тисячі людей евакуюватися в Хорватії, Франції, Німеччині, Греції та Іспанії. У Франції пожежники в неділю продовжували боротьбу з кількома осередками загорань, зокрема з тим, що наближався до бельгійського кордону.

Бельгійські пожежі знищують вразливі торфовища та соснові ліси Верхнього Фене. Тоді вони зазнавали руйнувань під час подібного періоду спеки та посухи ще 1911 року, що тоді стало найбільшою пожежею в Бельгії до літа цього року.

Раніше Фокус повідомляв про те, як туристів у Греції евакуюють морем з курортів через пожежі. На півночі країни горить курортний регіон Халкідікі, а вогонь наблизився до пляжів і охопив курортні селища.

Згодом стало відомо, що а курорті в Хорватії вирує потужна лісова пожежа. Вогонь поширився з району Локва-Рогозниця на туристичне місто Оміш, перетворив цей надзвичайно мальовничий населений пункт, розташований у центральній частині узбережжя Адріатики, на справжню ілюстрацію апокаліпсису.