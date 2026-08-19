Второй блэкаут в РФ за сутки: после Москвы свет пропал в Чебоксарах (видео)

Во втором за сутки российском городе произошел пожар на крупной электроподстанции. Примечательно, но этот объект находится рядом с заводом ВПК "ВНИИР-Прогресс", который был атакован в июне.

В Чебоксарах, столице Чувашии, днем 19 августа произошел пожар на крупной электроподстанции на проспекте Яковлева, что подтвердил мэр города Станислав Трофимов. Кадры с места пожара появились в соцсетях. Судя по фото и видео от местных жителей, над подстанцией поднялся большой столб черного дыма. Фокус собрал все, что известно.

Перед пожаром на распложенной около торгового комплекса "МТВ-центр" подстанции жители Новоюжного района "слышали звук взрыва", а потом пропало электричество.

"На данный момент пожар устранен, пострадавших нет. Специалистами ведутся работы по переключению сетей электроснабжения на резервные линии", — написал Трофимов через час после первого сообщения о возгорании.

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Жители Чебоксар сообщили, что в городе отключались светофоры и пропадало электричество.

Дым был виден из многих районов города Фото: Соцсети

Горевшая подстанция находится рядом с атакованным в июне заводом ВПК "ВНИИР-Прогресс".

Это уже второй подобный случай за сутки. Накануне в Москве случился пожар, предположительно, на ТЭЦ-20 в Гагаринском районе. В результате в нескольких районах отключалось электричество, а кроме того, произошел масштабный сбой интернета. В какой-то момент сеть осталась только на Чукотке и на Камчатке.

Напомним, Фокус писал, что происходило в Москве. Там отключился свет даже на станциях метро. А крупный ТЦ эвакуировали. В комплексе городского хозяйства Москвы блэкаут связали с "технологическим переключением источников энергоснабжения". Инцидент повлиял на работу Московской междугородной телефонной станцию № 9 (ММТС-9), которая была частично обесточена. Через этот узел проходит значительная часть российского интернет-трафика.

Также мы писали об атаке на завод "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах в июне. Тогда российские власти 12 часов не комментировали обстрел и разрушения.