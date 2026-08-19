Другий блекаут у РФ за добу: після Москви світло зникло в Чебоксарах (відео)

У другому за добу російському місті сталася пожежа на великій електроподстанції. Цікаво, що цей об’єкт розташований поруч із заводом ВПК "ВНІІР-Прогрес", який зазнав нападу в червні.

У Чебоксарах, столиці Чувашії, вдень 19 серпня сталася пожежа на великій електропідстанції на проспекті Яковлєва, що підтвердив мер міста Станіслав Трофімов. Кадри з місця пожежі з'явилися в соцмережах. Судячи з фото та відео від місцевих мешканців, над підстанцією піднявся великий стовп чорного диму. Фокус зібрав усе, що відомо.

Перед пожежею на підстанції, розташованій поблизу торгового комплексу "МТВ-центр", мешканці Новоюжного району "почули звук вибуху", а потім зникло електропостачання.

"Наразі пожежу ліквідовано, постраждалих немає. Фахівці проводять роботи з переключення мереж електропостачання на резервні лінії", — написав Трофімов через годину після першого повідомлення про загоряння.

Відео дня

Мешканці Чебоксар повідомили, що в місті вимикалися світлофори та зникало електропостачання.

Дим було видно з багатьох районів міста Фото: Соцсети

Підстанція, що горіла, розташована поруч із заводом ВПК "ВНІІР-Прогрес", на який у червні було скоєно напад.

Це вже другий подібний випадок за добу. Напередодні в Москві сталася пожежа, ймовірно, на ТЕЦ-20 у Гагарінському районі. У результаті в кількох районах відключалося електропостачання, а крім того, стався масштабний збій у роботі Інтернету. У якийсь момент мережа працювала лише на Чукотці та на Камчатці.

Нагадаємо, видання Фокус повідомляло про те, що відбувалося в Москві. Там зникло світло навіть на станціях метро. А великий торговий центр евакуювали. У комплексі міського господарства Москви блекаут пов’язали з "технологічним перемиканням джерел енергопостачання". Інцидент вплинув на роботу Московської міжміської телефонної станції № 9 (ММТС-9), яка була частково знеструмлена. Через цей вузол проходить значна частина російського інтернет-трафіку.

Також ми писали про напад на завод "ВНІІР-Прогрес" у Чебоксарах у червні. Тоді російська влада протягом 12 годин не коментувала обстріл та руйнування.