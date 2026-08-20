"Изоляция беспрецедентного масштаба": Трамп объявил о начале масштабной экономической операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп объявил о начале разрушительной экономической операции против Ирана и об изоляции страны "беспрецедентного масштаба". Глава Белого дома также пригрозил странам, которые окажут Тегерану какую-либо поддержку.

Экономическая война против Ирана была объявлена на фоне невозможности сторон договориться между собой и заключить мирное соглашение. Об этом в ночь на 20 августа по киевскому времени Дональд Трамп сообщил на своей странице в Truth Social.

Президент США заявил, что предоставлял Тегерану множество шансов договориться. Однако иранские высокопоставленные чиновники так и не воспользовались ими.

"Поэтому сегодня я объявляю о самой разрушительной экономической операции, которая когда-либо проводилась против какой-либо страны!", — заявил глава Белого дома.

По его словам, это будет настоящая экономическая война, а также изоляция "беспрецедентного масштаба".

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"Их военно-морской флот уничтожен, их военно-воздушные силы разгромлены, их военные заводы превратились в руины, их валюта не имеет никакой ценности, а их страна висит на волоске", — подчеркнул Трамп.

Трамп объявил о масштабной экономической войне против Ирана

Трамп пригрозил другим странам экономическими последствиями

Кроме того, Дональд Трамп также пригрозил серьезными экономическими последствиями другим странам, которые будут оказывать помощь Ирану. По его словам, речь идет о любой стране, которая позволит своим финансовым учреждениям, предприятиям, аэропортам или правительственным органам оказывать Тегерану какую-либо поддержку.

"Контрабанда нефти, своп-линии, переводы наличных, обменные пункты, судовые реестры, подставные компании — всему этому нужно положить конец прямо сейчас", — подчеркнул президент США.

В заключение Трамп призвал страны-союзники стоять плечом к плечу с США, чтобы сдержать иранскую угрозу. Политик подчеркнул, что Тегеран никогда не получит ядерного оружия.

Напомним, 19 августа издание CNN сообщило, что Трамп отдал приказ прекратить переговоры с Тегераном и начинает применять иной подход в войне.

Кроме того, 15 августа Трамп пообещал сделать Ормузский пролив "американским" после окончания войны с Ираном.