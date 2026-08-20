"Изоляция беспрецедентного масштаба": Трамп объявил о начале масштабной экономической операции против Ирана
Президент США Дональд Трамп объявил о начале разрушительной экономической операции против Ирана и об изоляции страны "беспрецедентного масштаба". Глава Белого дома также пригрозил странам, которые окажут Тегерану какую-либо поддержку.
Экономическая война против Ирана была объявлена на фоне невозможности сторон договориться между собой и заключить мирное соглашение. Об этом в ночь на 20 августа по киевскому времени Дональд Трамп сообщил на своей странице в Truth Social.
Президент США заявил, что предоставлял Тегерану множество шансов договориться. Однако иранские высокопоставленные чиновники так и не воспользовались ими.
"Поэтому сегодня я объявляю о самой разрушительной экономической операции, которая когда-либо проводилась против какой-либо страны!", — заявил глава Белого дома.
По его словам, это будет настоящая экономическая война, а также изоляция "беспрецедентного масштаба".
"Их военно-морской флот уничтожен, их военно-воздушные силы разгромлены, их военные заводы превратились в руины, их валюта не имеет никакой ценности, а их страна висит на волоске", — подчеркнул Трамп.
Трамп пригрозил другим странам экономическими последствиями
Кроме того, Дональд Трамп также пригрозил серьезными экономическими последствиями другим странам, которые будут оказывать помощь Ирану. По его словам, речь идет о любой стране, которая позволит своим финансовым учреждениям, предприятиям, аэропортам или правительственным органам оказывать Тегерану какую-либо поддержку.
"Контрабанда нефти, своп-линии, переводы наличных, обменные пункты, судовые реестры, подставные компании — всему этому нужно положить конец прямо сейчас", — подчеркнул президент США.
В заключение Трамп призвал страны-союзники стоять плечом к плечу с США, чтобы сдержать иранскую угрозу. Политик подчеркнул, что Тегеран никогда не получит ядерного оружия.
Напомним, 19 августа издание CNN сообщило, что Трамп отдал приказ прекратить переговоры с Тегераном и начинает применять иной подход в войне.
Кроме того, 15 августа Трамп пообещал сделать Ормузский пролив "американским" после окончания войны с Ираном.