"Ізоляція безпрецедентного масштабу": Трамп оголосив про початок потужної економічної операції проти Ірану

Президент США Дональд Трамп оголосив про початок руйнівної економічної операції проти Ірану і ізоляції країни "безпрецедентного масштабу". Глава Білого дому також пригрозив країнам, які нададуть будь-яку підтримку Тегерану.

Економічна війна Ірану була проголошена на тлі неможливості сторін домовитися між собою та укласти мирну угоду. Про це у ніч на 20 серпня за київським часом Дональд Трамп оголосив на своїй сторінці у Truth Social.

Президент США заявив, що надавав Тегерану безліч шансів домовитися. Проте іранські високопосадовці так і не скористалися ними.

"Тому сьогодні я оголошую про найруйнівнішу економічну операцію, яку коли-небудь проводили проти будь-якої країни!", — повідомив глава Білого дому.

За його словами, це буде справжня економічна війна, а також ізоляція "безпрецедентного масштабу".

"Їхній військово-морський флот знищений, їхні військово-повітряні сили розгромлені, їхні військові заводи перетворилися на руїни, їхня валюта не має ніякої вартості, а їхня країна висить на волосині", — наголосив Трамп.

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Трамп проголосив про масштабну економічну війну проти Ірану

Трамп пригрозив економічними наслідками іншим країнам

Окрім цього, Дональд Трамп також пригрозив серйозними економічними наслідками іншим країнам, які допомагатимуть Ірану. За його словами, йдеться про будь-яку країну, яка дозволить своїм фінансовим установам, підприємствам, аеропортам або урядовим органам надавати Тегерану будь-яку підтримку.

"Контрабанда нафти, своп-лінії, перекази готівки, обмінні пункти, суднові реєстри, підставні компанії — усе це має припинитися зараз", — наголосив президент США.

Наприкінці Трамп закликав країни-союзниці стояти пліч-о-пліч зі США, щоб ізолювати іранські загрози. Політик наголосив, що Тегеран ніколи не отримає ядерної зброї.

Нагадаємо, 19 серпня видання CNN повідомило, що Трамп наказав припинити переговори з Тегераном та починає втілювати інший підхід у війні.

Також 15 серпня Трамп пообіцяв зробити Ормузьку протоку "американською" після закінчення війни з Іраном.