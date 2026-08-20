"Ізоляція безпрецедентного масштабу": Трамп оголосив про початок потужної економічної операції проти Ірану
Президент США Дональд Трамп оголосив про початок руйнівної економічної операції проти Ірану і ізоляції країни "безпрецедентного масштабу". Глава Білого дому також пригрозив країнам, які нададуть будь-яку підтримку Тегерану.
Економічна війна Ірану була проголошена на тлі неможливості сторін домовитися між собою та укласти мирну угоду. Про це у ніч на 20 серпня за київським часом Дональд Трамп оголосив на своїй сторінці у Truth Social.
Президент США заявив, що надавав Тегерану безліч шансів домовитися. Проте іранські високопосадовці так і не скористалися ними.
"Тому сьогодні я оголошую про найруйнівнішу економічну операцію, яку коли-небудь проводили проти будь-якої країни!", — повідомив глава Білого дому.
За його словами, це буде справжня економічна війна, а також ізоляція "безпрецедентного масштабу".
"Їхній військово-морський флот знищений, їхні військово-повітряні сили розгромлені, їхні військові заводи перетворилися на руїни, їхня валюта не має ніякої вартості, а їхня країна висить на волосині", — наголосив Трамп.
Трамп пригрозив економічними наслідками іншим країнам
Окрім цього, Дональд Трамп також пригрозив серйозними економічними наслідками іншим країнам, які допомагатимуть Ірану. За його словами, йдеться про будь-яку країну, яка дозволить своїм фінансовим установам, підприємствам, аеропортам або урядовим органам надавати Тегерану будь-яку підтримку.
"Контрабанда нафти, своп-лінії, перекази готівки, обмінні пункти, суднові реєстри, підставні компанії — усе це має припинитися зараз", — наголосив президент США.
Наприкінці Трамп закликав країни-союзниці стояти пліч-о-пліч зі США, щоб ізолювати іранські загрози. Політик наголосив, що Тегеран ніколи не отримає ядерної зброї.
Нагадаємо, 19 серпня видання CNN повідомило, що Трамп наказав припинити переговори з Тегераном та починає втілювати інший підхід у війні.
Також 15 серпня Трамп пообіцяв зробити Ормузьку протоку "американською" після закінчення війни з Іраном.