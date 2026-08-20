Тысячи людей уже пострадали: ядовитые существа заполонили пляжи Европы (видео)

Этим летом пляжи Европы заполонили ядовитые морские существа, напоминающие медуз. Речь идет, в частности, о "португальских корабликах", появление которых в большом количестве фиксируется у побережья Франции и Испании.

Как отмечается в материале Financial Times, в последние недели власти прибрежных районов Европы стали чаще предупреждать туристов об опасности в воде. Португальские кораблики обычно обитают в теплых тропических водах, но этим летом их заметили на многих европейских пляжах.

Внешне эти существа действительно напоминают медуз — у них есть полупрозрачный плавник голубого, фиолетового или розового цвета, который держится над поверхностью воды. Под водой находятся длинные щупальца, которые могут достигать около 30 метров, и именно они представляют опасность для людей.

В частности, щупальца содержат ядовитые клетки, с помощью которых "португальские кораблики" ловят добычу, а если человек прикоснется к ним — может почувствовать сильную боль и даже получить травмы.

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Особенно много таких случаев этим летом зафиксировали на баскском побережье Франции. За последние две недели там сообщили о более чем 1000 укусов. Из-за появления этих существ власти Аркашона в начале августа даже на короткое время запретили купаться на одном из главных пляжей.

Предупреждения также объявили в испанском Сан-Себастьяне и французском регионе Пиренеи-Атлантические. На некоторых пляжах устанавливали специальные флаги с фиолетовыми отметками, чтобы люди понимали, что в воде находятся опасные морские обитатели.

Исследовательница французского океанографического института Ifremer Эльвира Антажан рассказала, что португальские кораблики стали появляться у атлантического побережья Франции гораздо чаще. Раньше их можно было увидеть примерно раз в семь-восемь лет, а теперь они появляются практически каждый год.

"Мы видим их все чаще", — сказала она.

За последние два года ученые также отмечали большое количество молодых "португальских корабликов". Одним из объяснений их появления, по мнению исследователей, может быть повышение температуры воды в Северной Атлантике и Бискайском заливе. В то же время в этом году массовое появление этих существ совпало с очень высокими температурами морской воды в Европе.

Исследователи из World Weather Attribution заявили, что такие высокие температуры в европейских морях практически невозможно объяснить без учета глобального потепления. По их расчетам, из-за изменения климата температура в Средиземном море была примерно на 2 градуса выше, чем могла бы быть без влияния глобального потепления. В районе Бискайского залива и Пиренейского полуострова это влияние составляло около 1,4 градуса, а в районе Ирландского моря и Ла-Манша — примерно 1,3 градуса.

Исследователи уже давно заметили, что некоторые виды медуз в Средиземном море стали появляться значительно чаще. Например, сиреневая медуза теперь может ежегодно образовывать большие скопления, хотя раньше такое случалось лишь раз в несколько десятилетий.

Ученые предполагают, что одной из причин может быть потепление морской воды. Медузы хорошо переносят высокие температуры, а во время морских волн жары их количество в некоторых случаях даже увеличивается. В то же время другие морские животные из-за сильной жары могут массово гибнуть.

Морской эколог Джон Бруно из Университета Северной Каролины пояснил, что медузы также могут выживать в воде с низким содержанием кислорода и небольшим количеством питательных веществ. Кроме того, им может помогать сокращение численности естественных хищников из-за чрезмерного вылова рыбы.

Впрочем, ученые пока не готовы говорить о прямой связи между глобальным потеплением и увеличением количества медуз. На их численность влияют и другие факторы — морские течения, ветер, температура и количество пищи в воде.

Точно определить, сколько медуз находится в море, также сложно. Поэтому исследователи часто получают информацию о крупных скоплениях от туристов, спасателей и местных жителей. К тому же разные виды медуз по-разному реагируют на тепло: одни любят теплую воду, а другие могут появляться у берегов даже через несколько месяцев после жары.

Например, в этом году в окрестностях Марселя медуз было немного. Профессор Университета Экс-Марсель Дельфин Тибо объяснила, что на это могли повлиять сильные ветры Мистраль. В то же время она отметила, что большие скопления медуз могут оставаться далеко от берега.

"Существует мало прямых доказательств связи между изменением климата и медузами, но много косвенных — из-за изменений температуры и морских течений", — пояснила Тибо.

Кроме того, ученые изучают ситуацию с "португальскими корабликами". В районе французского Аркашона они пытаются понять, почему эти ядовитые существа стали появляться у побережья значительно чаще. Для этого исследователи следят за температурой воды, ветрами и морскими течениями.

Что известно о "португальских корабликах" и чем они опасны

"Португальский кораблик" на самом деле не является отдельным животным — это колония организмов, которые живут вместе и выполняют различные функции. Одни обеспечивают движение, другие добывают пищу, а третьи отвечают за размножение. Иногда они собираются в огромные группы, которые могут насчитывать более тысячи особей.

Для людей контакт с португальским корабликом, как правило, не является смертельным, однако его щупальца могут нанести серьезные травмы. Примерно 10 % людей после укуса нуждаются в лечении в больнице.

Этим летом уже были подобные случаи. Одна молодая женщина после контакта с "корабликом" получила шрамы на лице. Также пострадал опытный спасатель, который столкнулся с этим существом во время утреннего плавания и нуждался в помощи коллег.

Стоит отметить, что "португальские кораблики" в последние годы замечают не только у берегов Франции и Испании. Их также фиксировали у побережья Великобритании, в частности на севере страны.

Все это происходит на фоне рекордного потепления океана. Более того, на ситуацию может влиять и Эль-Ниньо — природное явление в Тихом океане, способное временно усиливать глобальное потепление. По прогнозам американского Национального управления океанических и атмосферных исследований, нынешний период Эль-Ниньо может продлиться до мая 2027 года.

Кроме того, Фокус сообщал, что у побережья Крита рыбак вытащил из воды рыбу длиной примерно 50 сантиметров, которая является одним из самых опасных видов Средиземноморья, ведь у нее мощные челюсти и она очень ядовита.

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